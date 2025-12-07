Jossimar Calvo resultó herido en explosión en Cúcuta: esto es lo que se sabe del ataque

El gimnasta olímpico y su esposa quedaron atrapados en la detonación que derribó torres de energía en el Anillo Vial Oriental de Norte de Santander. Foto: EFE - Leonardo Muñoz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jossimar Calvo, el gimnasta olímpico y múltiple campeón panamericano, resultó herido junto a su esposa tras quedar atrapado en una de las explosiones que estremecieron el área metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, el deportista y su pareja se desplazaban en su vehículo por el Anillo Vial Oriental, en cercanías de un centro comercial, cuando ocurrió la detonación que derribó torres de energía. La onda expansiva impactó de lleno el carro en el que viajaban.

El relato oficial aseguró que el automóvil quedó completamente destruido, reducido a una estructura retorcida después del estallido. Aun así, Calvo y su esposa lograron ser trasladados con vida a un centro asistencial. Allí, según los primeros reportes, permanecen en recuperación y fuera de peligro.

El ataque que afectó al gimnasta formó parte de una cadena de hechos violentos que comenzó el sábado en la noche y se extendió hasta la madrugada. Las detonaciones, confirmadas por Cens Grupo EPM, provocaron la caída de torres y dejaron sin servicio eléctrico a sectores como Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino.

La empresa informó que la mayor parte del suministro fue restablecida, aunque los equipos técnicos continúan desplegados para recuperar por completo la operación en las zonas donde persisten fallas.

Pero el estallido que alcanzó a Calvo fue solo una pieza de un panorama más amplio y más crudo. En las otras dos acciones violentas registradas en cuestión de horas —un ataque contra el CAI Morichal y otro contra una patrulla en La Concordia— dos policías fueron asesinados y seis más resultaron heridos. La Policía Metropolitana de Cúcuta atribuyó los tres episodios al ELN, señalándolos como retaliaciones frente a recientes operaciones contra esa estructura armada.

Mientras las autoridades mantienen operativos en los puntos críticos, las investigaciones avanzan para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades detrás de la escalada violenta. En paralelo, la comunidad deportiva expresó preocupación por la situación del gimnasta, símbolo del talento cucuteño y referente nacional, quien terminó golpeado por una confrontación que no le pertenece.

Por ahora, lo único cierto es que el ataque no solo derribó torres de energía: también expuso nuevamente la fragilidad de una región donde un trayecto nocturno puede convertirse, de un momento a otro, en un episodio trágico.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador