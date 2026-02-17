Yerry Mina volvió a jugar con Cagliari y recuperó confianza de cara al Mundial de la FIFA

Yerry Mina, defensa central de Cagliari y de la selección de Colombia. Foto: EFE - FABIO MURRU

Yerry Mina volvió a las canchas tras su lesión y despejó cualquier duda sobre su estado físico. El defensor colombiano fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 2-0 de Cagliari contra Lecce, por la fecha 25 de la Serie A, confirmando que está nuevamente a plenitud.

Mina se mostró sólido en los duelos individuales, fuerte en el juego aéreo y con presencia constante en el área rival en acciones de balón detenido. Una actuación que dejó claro que no hay lesión de gravedad y que su nivel competitivo sigue intacto.

Además, su liderazgo quedó reflejado cuando el técnico Fabio Pisacane le confió el brazalete de capitán en el Cagliari, club donde encontró continuidad, confianza y su mejor versión defensiva.

Su rendimiento no pasa desapercibido y ya recibe elogios desde otros países por su crecimiento, madurez y liderazgo. Desde España, el diario Sport, citando al periodista de la ‘Gazzetta dello Sport’, Oscar Maresca, mencionan que Mina encontró su lugar en Italia.

“En Cagliari, encontró su vocación, se convirtió en una pieza clave del equipo. Con Pisacane, sintió la máxima confianza y, sobre todo, se convirtió en una pieza clave del proyecto técnico del entrenador. El DT le confió el brazalete, en un equipo que aspira a una salvación cómoda, Mina es el líder indiscutible del grupo. Se siente como en casa en la ciudad; es apreciado por los aficionados y su coraje y picardía lo convierten en una amenaza constante para los atacantes“, dijo el medio europeo.

Los números de Yerry Mina en el partido Cagliari vs. Lecce

Yerry Mina firmó un partido muy sólido contra Lecce. El central colombiano solo falló 2 pases en todo el encuentro, acertando 49 de 51, además de completar 2 pases en el último tercio y 2 de 3 envíos largos, mostrando seguridad y claridad desde el fondo.

Además, Mina registró 8 despejes, 5 recuperaciones y ganó 8 de los 11 duelos que disputó, confirmando su fortaleza en el juego aéreo y en el uno contra uno.

En el horizonte aparece un objetivo claro: la selección de Colombia. Mantener la regularidad en Italia será clave para volver a consolidarse como uno de los referentes defensivos del país. Su regreso es una gran noticia, no solo para su club, sino también para el fútbol colombiano.

