Jhon Jader Durán, imparable: vea los dos goles que hizo en Europa League

Benfica, con ese tanto, empezaba ganando el segundo partido de la fase de la liga de la Europa…

El primer tanto llegó apenas a los cinco minutos de partido. Durán fue el encargado de cobrar un penalti a favor del cuadro portugués. El colombiano picó el balón y así puso el 1-0 parcial del partido.

Jhon Jader Durán parece que vuelve, poco a poco, a recuperar el gran nivel en el fútbol europeo. El delantero colombiano volvió a decir presente con goles, esta vez fue en el partido de la fase de liga de la Europa League contra el Celtic de Escocia.

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Benfica, con ese tanto, empezaba ganando el segundo partido de la fase de la liga de la Europa League. Pero el equipo luso no bajó el ritmo y encontró al minuto 23 el segundo tanto del partido. El gol llegó gracias a Alexander Bah. Minutos después, llegó el tercero de la noche y el segundo de Durán. Al minuto 30, el colombiano corrió al espacio y recibió el balón. Lo controló con el pie derecho y luego de definir unos cuantos metros, definió con el pie izquierdo para ampliar la ventaja de Benfica.

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El Celtic de Escocia intentó revertir el resultado, pero le fue muy difícil. Sin embargo, encontró un gol para descontar el resultado gracias al colombiano Camilo Durán. El delantero marcó de cabeza al minuto 72. Sobre el final del partido Benfica volvió a marcar gracias a Vangelis Pavlidis. Así el partido quedó con el resultado final 4-1.

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Con este resultado, Benfica se posiciona de manera parcial en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Europa League. El cuadro luso suma seis puntos, luego de ganarle en las dos primeras jornadas al Milan de Italia y al Celtic de Escocia, respectivamente.

Los números de Jhon Jader Durán esta temporada

Con el Benfica de Portugal, el delantero colombiano está recuperando la continuidad que le hacía falta en los diferentes clubes por los que ha pasado luego de su salida de Aston Villa.

Esta temporada, Durán registra 14 partidos jugados (siete de la Liga de Portugal, siete de la fase clasificatoria de la Europa League y dos de la fase de la liga del mismo certamen). En total suma 403 minutos disputados. En dichos encuentros lleva un total de cuatro goles anotados.

Vea los goles de Jhon Durán y Camilo Durán en la Europa League

¡¡ESTÁS LOCO, JHON!! Durán se hizo cargo del penal y la PICÓ para anotar el 1-0 de Benfica vs. Celtic a los 4’ minutos de juego.



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¡LOS SUDAMERICANOS ESTÁN ENCENDIDOS! Otra asistencia de Prestianni y doblete de Jhon Durán para sellar el 3-0 de Benfica vs. Celtic.



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¡CABEZAZO COLOMBIANO PARA DESCONTAR! Camilo Durán ganó en las alturas y anotó el 1-3 de Celtic vs. Benfica.



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