Buenas noticias para el fútbol colombiano: clubes fortalecieron su desempeño financiero

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El fútbol profesional colombiano recibió buenas noticias. Según el último informe de la Superintendencia de Sociedades, con corte al 31 de diciembre de 2025, los activos totales del fútbol profesional masculino colombiano registraron un crecimiento del 7,7%, alcanzando los $925 mil millones. Además, los ingresos operacionales aumentaron 16,6%, esto gracias a los ingresos de taquillas, abonos y venta de indumentaria y artículos deportivos. Las competiciones internacionales, como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, contribuyeron a los ingresos que participaron en dichas torneos.
Este informe se llevó a cabo midiendo los resultados financieros del sector a partir del comportamiento de los ingresos, así como de la gestión de costos y gastos de los por 34 clubes de fútbol constituidos como sociedades anónimas y la información financiera suministrada directamente por la Asociación Deportivo Pasto.
Le recomendamos: La Copa Libertadores Femenina y las ilusiones de Colombia
Los clubes que mejor rendimiento tuvieron en 2025 fueron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. Por el lado de patrocinio deportivo, Atlético Nacional y Millonarios fueron los que más ingresos registraron, con $1.642 millones y $1.398 millones, respectivamente.
“La sostenibilidad del fútbol profesional colombiano, tanto masculino como femenino, requiere que los objetivos deportivos estén respaldados por una estructura financiera sólida que permita dar continuidad a los proyectos y cumplir sus obligaciones”, señaló la Superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas.
Lea: ¿Cómo está la Copa BetPlay tras la clasificación de Atlético Nacional a las semifinales?
El fútbol profesional femenino colombiano se consolida económicamente
Pero no solo el fútbol masculino mejoró en materia económica. El fútbol profesional femenino, que recientremen coronó a Deportivo Cali con el título, sigue mejorando en materia deportiva. Según el informe, los patrocinios ayudaron en este crecimiento, puesto que significaron el 46,2% del total de los recursos, con más de $5.222 millones. Además, la nómina deportiva concentró el 80,1% del total de los gastos deportivos de los clubes.
Así fue la metodología del estudio financiero del fútbol colombiano
La metodología organiza y consolida la información financiera reportada por los clubes de fútbol profesional para facilitar su análisis y comparación. Los ingresos se clasifican según su origen, incluyendo taquillas, abonos, patrocinios, publicidad, participación en torneos, recursos de la FCF, Dimayor y Conmebol, venta de artículos deportivos y otros conceptos, como derechos de formación, donaciones y subsidios.
Asimismo, se identifican las ganancias o pérdidas por la venta de derechos deportivos y se agrupan los costos y gastos en categorías como nómina de jugadores y cuerpo técnico, participación en competencias, gastos deportivos, operativos y administrativos. Esta clasificación permite ofrecer una visión más clara y comparable del desempeño financiero de los clubes.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook