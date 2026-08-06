Así es el nuevo contrato de Vinícius Jr. con Real Madrid: renovación completada y firmada

Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, con el premio The Best, de la FIFA, hace un par de años. Foto: FIFA

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Real Madrid puso fin al culebrón de la posible salida del delantero brasileño Vinícius Jr. al anunciar este jueves su renovación hasta 2032.

Vini, que llegó al gigante blanco con 18 años en 2018, ha jugado 375 partidos, con 128 goles y 14 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones de Europa.

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“Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)”, subrayó el gigante blanco en su comunicado sobre un jugador que terminaba su contrato en 2027.

Un año y medio de negociaciones

En las últimas semanas, Arsenal había mostrado gran interés por firmar al internacional brasileño, que finalmente se quedará en la capital española.

El comunicado de Real Madrid no precisa los términos económicos de esta ampliación de contrato, fruto de 18 meses de negociaciones entre ambas partes.

Según medios españoles, los dirigentes madrileños y los representantes del delantero brasileño han encontrado un terreno de entendimiento en torno a un aumento del salario del jugador, que se situaría en 24 millones de euros brutos (27,6 millones de dólares) por temporada.

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Vinícius, de 26 años, debería beneficiarse también de un reparto más ventajoso de sus derechos de imagen.

Sus representantes pedían al principio un aumento de salario y una prima de fidelidad para alinearlo con el contrato de la superestrella francesa Kylian Mbappé, cuyos emolumentos, según la prensa, finalmente seguirán siendo superiores.

La renovación de Vinícius llega cuatro horas después del anuncio del fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, convertido en el jugador más caro en la historia del Merengue, que pagó, según medios de prensa, unos 160 millones de dólares por su traspaso procedente del Leipzig.

Diomandé llega, Rodri se aleja

Diomandé llega para ser titular en el costado derecho del ataque junto a Mbappé y Vinícius y bajo las órdenes del portugués José Mourinho, de regreso a Madrid trece años después de su primer paso por el banquillo merengue.

El marfileño es el sexto fichaje del Real Madrid desde el inicio del mercado. Antes llegaron el centrocampista portugués Bernardo Silva, el lateral español Marc Cucurella, el defensa francés Ibrahima Konaté, el lateral neerlandés Denzel Dumfries y el atacante español Carlos Espí.

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En una jornada muy movida en el mercado de fichajes, el mejor jugador del Mundial 2026, el centrocampista del Manchester City Rodri, movió ficha y dio el “sí” al Barcelona para negociar su traspaso, según una fuente del club azulgrana, en detrimendo del Real Madrid, que también le había presentado una oferta.

El capitán de la selección española campeona mundial era el gran objetivo del Merengue para reforzar el centro del campo.

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