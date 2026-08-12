Xavi Hernández, ídolo de Barcelona, es el nuevo seleccionador de Países Bajos: oficial

Xavi Hernández, en su periplo como DT de FC Barcelona. Foto: EFE - Marta Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El español Xavi Hernández, emblemático exjugador y exentrenador del FC Barcelona, fue nombrado nuevo seleccionador de Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman, que dimitió tras la decepción de la Oranje en el Mundial 2026, anunció este miércoles la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Sin equipo desde su salida del banquillo del Barça al término de la temporada 2023-2024, el técnico catalán de 46 años tiene ahora contrato hasta 2030, año del Mundial de España, Portugal y Marruecos, precisó la KNVB en su comunicado.

Países Bajos confía así en su primer seleccionador extranjero en 48 años, desde el austríaco Ernst Happel, el técnico con el que acudió al Mundial 1978, cuando perdió la final ante la anfitriona Argentina.

Mire más: FIFA: el poder detrás del fútbol que pocos han logrado soltar

“Países Bajos tiene una rica cultura futbolística y una visión clara que también me atraen enormemente: fútbol ofensivo, desde la posesión del balón, con creatividad, pasión y convicción”, declaró Xavi, citado en el comunicado.

“Por supuesto, el objetivo más importante siempre es y seguirá siendo ganar, pero preferiblemente quiero hacerlo de una manera en la que esas características se reflejen y con las que la gente pueda disfrutar”.

“El potencial para ello está ahí, al igual que una buena base sobre la que seguir construyendo. Estoy deseando empezar este reto junto a los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que forman parte de la KNVB”, apuntó.

Tras dejar Barcelona: Xavi tuvo dos años de pausa

Xavi afrontará así su primera experiencia como seleccionador, después de haber arrancado su carrera en los banquillos al frente del Al Sadd catarí, al que hizo campeón de su país en 2021, y continuar luego en FC Barcelona, con el que ganó la Liga española en 2023, antes de una última temporada 2023-2024 mucho más negativa.

Como jugador, el palmarés del exmediocampista de Terrassa es mucho más brillante y con España formó parte del ciclo triunfal de títulos encadenados en la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Con la camiseta del Barcelona, club en el que se formó y cuyos colores vistió hasta 2015, acumuló 25 títulos, entre los cuales destacan ocho Ligas españolas, cuatro Ligas de Campeones de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Mire también: PSG sigue arrasando en Europa: le ganó a Aston Villa y es Supercampeón de la UEFA

Xavi será sucesor de Koeman... otra vez

Países Bajos fue una de las decepciones del reciente Mundial, en el que quedó eliminada en los dieciseisavos de final al caer en la tanda de penales contra Marruecos.

No se pierda: Ceferín le mandó mensaje directo a Infantino al nombrar a Omar Artan árbitro de la Supercopa

Ello supuso la dimisión del seleccionador Ronald Koeman (63 años), que llevaba en el puesto desde 2023, después de una primera etapa en el cargo entre 2018 y 2020.

El destino se repite en cierta forma, ya que en FC Barcelona Xavi también fue en 2021 el sucesor de Koeman, un camino que ahora repite en la selección de Países Bajos, campeona de Europa en 1988 y tres veces subcampeona del mundo (1974, 1978, 2010).

Con su nombramiento por cuatro años, Xavi será en principio el hombre encargado de llevar las riendas del proyecto naranja en la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

El ADN futbolístico de Xavi, la naranja mecánica y el Barça

Con motivo de su nombramiento, Xavi, uno de los frutos más valiosos salidos de la escuela azulgrana de La Masía, recordó los lazos históricos entre el fútbol de Países Bajos y el FC Barcelona.

“Considero un enorme honor convertirme en seleccionador del equipo nacional neerlandés. Como alguien que se formó en la academia del FC Barcelona, con fuertes influencias de, entre otros, Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés. Se podría decir que soy, en cierto modo, un hijo del fútbol neerlandés”, señaló.

“También otros grandes entrenadores, sobre todo Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, han desempeñado un papel importante en mi formación como jugador y entrenador”, avanzó.

El partido que servirá de debut a esta etapa tendrá lugar el 24 de septiembre contra Alemania, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador