Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Jordi Alba anunció su retiro: “El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”

El defensor español de 36 años dejará las canchas al final de la temporada, cuando termine su participación en la MLS con el Inter Miami.

Daniel Bello
Daniel Bello
07 de octubre de 2025 - 04:07 p. m.
Jordi Alba le pondrá punto final a su carrera cuando termine la temporada 2025.
Jordi Alba le pondrá punto final a su carrera cuando termine la temporada 2025.
Foto: EFE - Angel Colmenares
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jordi Alba, uno de los laterales más emblemáticos de los últimos años, anunció oficialmente este martes su retiro como futbolista profesional al finalizar la presente temporada con el Inter Miami. El defensor español pone punto final a su carrera con 36 años.

Alba no solo se consolidó como una de las figuras del FC Barcelona y la selección de España, sino también como un referente histórico en su posición. Tras 16 años de carrera decidió que colgará los guayos cuando concluya la participación de su equipo en la Major League Soccer (MLS).

Vínculos relacionados

Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20: hora y dónde ver en vivo
Boca Juniors se pronunció sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
FIFA revela nuevos detalles sobre sanción a Rodrigo Holgado por jugar con Malasia

“Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”, expresó Alba en sus redes sociales.

El anuncio llega en medio de un proceso de renovación en el Inter Miami, que también se quedará sin Sergio Busquets. El volante español anunció hace unos días que su etapa en el profesionalismo llegará a su fin en los próximos meses.

Ambos, junto con el astro argentino Lionel Messi, representaron la columna vertebral de un proyecto que llevó al club estadounidense a un nivel de exposición global sin precedentes. Con la salida de Alba, se cierra un ciclo que unió nuevamente a tres íconos del Barcelona en la MLS.

En su mensaje de despedida, el lateral izquierdo repasó su trayectoria con gratitud: “Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”.

Alba inició su carrera en el Atlético Centro Hospitalense, pasó por Cornellà y Nàstic de Tarragona, y debutó en Primera División con el Valencia CF. En 2012 fichó por el Barcelona, donde alcanzó la cúspide de su carrera: disputó 459 partidos, marcó 27 goles y dio 94 asistencias en once temporadas.

Durante ese tiempo conquistó 18 títulos, incluyendo seis Ligas de España, cinco Copas del Rey, una Champions League y un Mundial de Clubes. “Me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles”, agregó.

Además, su sociedad con Lionel Messi se convirtió en una de las más efectivas del fútbol moderno. Alba no solo se destacó por su velocidad y precisión en los centros, sino también por su lectura táctica y su capacidad para generar peligro desde la banda izquierda.

Con la selección española, el defensor acumuló 93 partidos, fue campeón de la Eurocopa 2012 y participó en tres Mundiales, llegando a portar el brazalete de capitán. “A la Selección Española, orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido por formar parte de tu historia”, comentó en su despedida.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Jordi Alba

Lionel Messi

Sergio Busquets

Inter Miami

Barcelona

MLS

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.