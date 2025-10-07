Jordi Alba anunció su retiro: “El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”

Jordi Alba le pondrá punto final a su carrera cuando termine la temporada 2025. Foto: EFE - Angel Colmenares

Jordi Alba, uno de los laterales más emblemáticos de los últimos años, anunció oficialmente este martes su retiro como futbolista profesional al finalizar la presente temporada con el Inter Miami. El defensor español pone punto final a su carrera con 36 años.

Alba no solo se consolidó como una de las figuras del FC Barcelona y la selección de España, sino también como un referente histórico en su posición. Tras 16 años de carrera decidió que colgará los guayos cuando concluya la participación de su equipo en la Major League Soccer (MLS).

“Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”, expresó Alba en sus redes sociales.

El anuncio llega en medio de un proceso de renovación en el Inter Miami, que también se quedará sin Sergio Busquets. El volante español anunció hace unos días que su etapa en el profesionalismo llegará a su fin en los próximos meses.

Ambos, junto con el astro argentino Lionel Messi, representaron la columna vertebral de un proyecto que llevó al club estadounidense a un nivel de exposición global sin precedentes. Con la salida de Alba, se cierra un ciclo que unió nuevamente a tres íconos del Barcelona en la MLS.

En su mensaje de despedida, el lateral izquierdo repasó su trayectoria con gratitud: “Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”.

⚽ 51 goals

🎁 135 assists

🧾 459 appearances for Barça

🏆 6x La Liga

🏆 1x Champions League

🏆 1x Euros 🇪🇸

🏆 1x UEFA Super Cup

🏆 1x UEFA Nations League 🇪🇸

🏆 1x FIFA Club World Cup

🏆 4x Spanish Super Cup

🏆 5x Copa del Rey

🏆 1x Supporters Shield 🇺🇸

🏆 1x League Cup 🇺🇸… pic.twitter.com/mHKI1wLiQ6 — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 7, 2025

Alba inició su carrera en el Atlético Centro Hospitalense, pasó por Cornellà y Nàstic de Tarragona, y debutó en Primera División con el Valencia CF. En 2012 fichó por el Barcelona, donde alcanzó la cúspide de su carrera: disputó 459 partidos, marcó 27 goles y dio 94 asistencias en once temporadas.

Durante ese tiempo conquistó 18 títulos, incluyendo seis Ligas de España, cinco Copas del Rey, una Champions League y un Mundial de Clubes. “Me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles”, agregó.

One of the best assist ever in football history from Jordi Alba to Messi



pic.twitter.com/OGndaCvK1X — Stevemiles💙❤️ (@iam_stevemiles) September 29, 2025

Además, su sociedad con Lionel Messi se convirtió en una de las más efectivas del fútbol moderno. Alba no solo se destacó por su velocidad y precisión en los centros, sino también por su lectura táctica y su capacidad para generar peligro desde la banda izquierda.

Con la selección española, el defensor acumuló 93 partidos, fue campeón de la Eurocopa 2012 y participó en tres Mundiales, llegando a portar el brazalete de capitán. “A la Selección Española, orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido por formar parte de tu historia”, comentó en su despedida.

