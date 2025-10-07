Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20: hora y dónde ver en vivo

La tricolor se mide a los bafana bafana en Talca con el objetivo de alcanzar los cuartos de final del certamen juvenil por sexta vez en su historia.

Daniel Bello
Daniel Bello
07 de octubre de 2025 - 01:56 p. m.
Colombia y Sudáfrica se miden este miércoles en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de Chile 2025. La cita es en el estadio Fiscal de Talca.
Colombia y Sudáfrica se miden este miércoles en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de Chile 2025. La cita es en el estadio Fiscal de Talca.
Foto: Agencia EFE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección Sub-20 de Colombia encara este miércoles un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025: los octavos de final ante Sudáfrica, en el estadio Fiscal de Talca. El conjunto dirigido por César Torres llega como primero del Grupo F, pero con la sensación de que aún tiene aspectos por mejorar.

A lo largo de la fase de grupos, la tricolor sumó cinco puntos producto de un triunfo ante Arabia Saudita (1-0), un empate sin goles frente a Noruega y otra igualdad ante ante Nigeria (1-1) en la que la defensa se vio algo expuesta.

Vínculos relacionados

Boca Juniors se pronunció sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
FIFA revela nuevos detalles sobre sanción a Rodrigo Holgado por jugar con Malasia
Radiografía Mundial Sub-20: récords de goles y la histórica eliminación de Brasil

Colombia domina más la pelota que sus rivales pero carece de efectividad en ataque. Sus principales delanteros, Néiser Villarreal y Emilio Aristizábal, aún no logran estrenarse como goleadores. Por lo pronto los únicos tantos han llegado gracias al extremo Óscar Perea y al volante Kéner González.

“Queríamos ser primeros y lo intentamos hasta el final. Nadie puede negar que fuimos a buscar los partidos. Lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol”, reconoció Torres, quien llegó a Chile con el objetivo de lograr una participación histórica.

El próximo rival, Sudáfrica, llega con confianza tras un cierre convincente en el Grupo E, en el que terminó segundo con seis puntos, los mismos que Francia y Estados Unidos. Los dirigidos por Raymond Mdaka fueron de menos a más: cayeron 2-1 en su debut ante los franceses, golearon 5-0 a Nueva Caledonia y derrotaron 2-1 a los norteamericanos.

Entre sus figuras destacan Mfundo Vilakazi, mediocentro ofensivo de los Kaizer Chiefs; Langelihle Phili, extremo de Stellenbosch, y Kutlwano Lethlaku, delantero del Mamelodi Sundowns. Los “Bafana Bafana” sueñan con avanzar por primera vez a cuartos de final en esta categoría, mientras que Colombia aspira a hacerlo por sexta ocasión en su historia.

El duelo en el Estadio Fiscal de Talca será una prueba crucial para las aspiraciones del onceno dirigido por Torres, que ha hecho de este escenario su fortín durante el torneo, pues allí disputó sus tres compromisos de la primera fase.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Colombia y Sudáfrica

Fecha: 8 de octubre

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Canal: Gol Caracol y ditu

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Óscar Perea

César Torres

Colombia vs. Sudáfrica

Selección Colombia

Colombia sub 20

Colombia - Sudáfrica

Mundial Sub 20

Chile 2025

Colombia Sudáfrica

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.