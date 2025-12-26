Manchester United ganó y se metió dentro de los cinco primeros de la Premier League

Patrick Dorgu anotó el único gol del encuentro entre Manchester United y Newcastle. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

En un atípico ‘boxing day’, debido a que solo se disputó un partido, a diferencia de los múltiples encuentros que suele programar la Premier League el 26 de diciembre, Manchester United consiguió un importante triunfo al ganarle a Newcastle con un solitario gol de Patrick Dorgu a los 24′ minutos de juego.

Tras un saque de banda ejecutado en largo por el equipo de Manchester, el balón cayó dentro del área y, luego del despeje de la defensa visitante, apareció el lateral izquierdo danés para empalmar la pelota sin dejarla caer y marcar de volea el único gol del partido.

El resto del encuentro transcurrió sin mayores emociones. Ya en la segunda mitad, al minuto 62′, Newcastle reclamó un posible penalti a favor del conjunto visitante que no fue sancionado.

Tras un tiro de esquina, Fabian Schär, defensor suizo del Newcastle, impactó el balón con el empeine y este terminó rebotando en la mano del defensor argentino Lisandro Martínez. La acción fue revisada en el VAR; sin embargo, el juez central del compromiso, el inglés Anthony Taylor, determinó que la mano no era sancionable, por lo que no se concedió la pena máxima.

Con esta victoria, Manchester United asciende de manera parcial a la quinta posición, a la espera de la disputa de los demás compromisos de la jornada 18 de la Premier League. El equipo suma 29 puntos, a diez del líder, Arsenal. Por su parte, Newcastle cayó a la undécima posición, con 23 puntos tras 18 jornadas disputadas.

En la próxima fecha, el conjunto de Manchester recibirá el 30 de diciembre a las 3:15 p. m. al colero de la tabla, Wolverhampton, equipo en el que militan los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera. Ese mismo martes, pero a las 2:30 p. m., Newcastle visitará a Burnley, antepenúltimo en la clasificación.

Todos los partidos de la fecha 18 de la Premier League

Partidos del sábado 27 de diciembre de la Premier League:

Nottingham Forest vs. Manchester City | 7:30 a. m.

West Ham vs. Fulham | 10:00 a. m.

Brentford vs. Bournemouth | 10:00 a. m.

Liverpool vs. Wolves | 10:00 a. m.

Arsenal vs. Brighton | 10:00 a. m.

Burnley vs. Everton | 10:00 a. m.

Chelsea vs. Aston Villa | 12:30 p. m.

Partidos del domingo 28 de diciembre de la Premier League:

Sunderland vs. Leeds | 9:00 a. m.

Crystal Palace vs. Tottenham | 11:30 a.m.

