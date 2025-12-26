¡Otro reconocimiento para Luis Díaz! Quedó en el once ideal de lo que va de temporada

Luis Díaz celebrando su gol con Bayern Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz sigue cerrando un 2025 inolvidable. El extremo colombiano fue incluido en el XI ideal de Europa elaborado por el portal especializado GOAL, que eligió a los once futbolistas más destacados de la temporada 2025-26 hasta el momento.

El exjugador de Liverpool es una de las grandes figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany. Díaz disputó, en lo que va de temporada, 22 partidos, 21 como titular, y suma 13 goles y 7 asistencias, siendo el segundo jugador más influyente de Bayern Múnich, solo por detrás de Harry Kane.

Además, el extremo colombiano dejó uno de los mejores goles de lo que va de temporada, el tanto que anotó contra Unión Berlín como visitante.

Además de Luis Díaz, el once ideal que escogió el portal web GOAL quedó conformado de la siguiente manera: Thibaut Courtois (Real Madrid); Jurrien Timber (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nuno Mendes (PSG); Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona); Lamine Yamal (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

Por otro lado, TZ, medio alemán, llenó de elogios a Max Eberl, director deportivo del club Bávaro. “Con el fichaje de Luis Díaz, Max Eberl ha dado un golpe de efecto. El FC Bayern Múnich fichó al extremo colombiano procedente del Liverpool en el verano de 2025. Tras años en los que el campeón buscaba consistencia en las bandas, Eberl parece haber encontrado en Díaz al jugador que combina a la perfección dinamismo, técnica y peligro de gol”, dijo el medio.

Además, comentaron la rápida adaptación que tuvo el jugador colombiano. “Se convirtió inmediatamente en la imagen del nuevo estilo del Bayern bajo la dirección de Vincent Kompany“, mencionó el medio.

Bayern Múnich retomará la competencia con un amistoso ante Red Bull Salzburg el 6 de enero y regresará oficialmente a la Bundesliga el 11 de enero contra Wolfsburg, en una liga que lidera invicto con 41 puntos de 45 posibles.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador