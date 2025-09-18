Nuevo Ránking de la FIFA: Colombia subió puestos tras clasificar al Mundial 2026

Luis Díaz, la gran figura de la selección de Colombia. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) Foto: AFP - LUIS ROBAYO

La FIFA actualizó este jueves su ranking de selecciones correspondiente a septiembre con importantes cambios tras las últimas ventanas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La principal novedad es que España recuperó el liderato del listado mundial, algo que no sucedía desde junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa.

Colombia fue otra de las beneficiadas en la actualización. El equipo de Néstor Lorenzo subió un puesto y ahora se ubica en la posición 13, consolidando su buen momento tras asegurar su clasificación a la Copa del Mundo que se hará en Estados Unidos, México y Canadá.

El nuevo top-10 quedó de la siguiente manera: España (1°), Francia (2°), Argentina (3°), Inglaterra (4°), Portugal (5°), Brasil (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°), Croacia (9°) e Italia (10°). Destaca el regreso de Italia al grupo de las diez mejores tras dos victorias contundentes ante Estonia e Israel, mientras que Alemania cayó al puesto 12.

España es la nueva mejor selección del mundo

La selección dirigida por Luis de la Fuente alcanzó el primer lugar gracias a dos goleadas en la clasificación al Mundial 2026: 3-0 contra Bulgaria y 6-0 ante Turquía. La Roja atraviesa uno de sus mejores momentos en la última década, con una generación de jóvenes como Lamine Yamal y Pedri que se combinan con la experiencia de Rodri y Dani Carvajal.

El nuevo liderato de España significó desplazar a Argentina, que había sido número uno del ranking desde abril de 2023. La reciente derrota de la Albiceleste frente a Ecuador fue determinante para que cayera hasta la tercera posición, siendo superada también por Francia, actual subcampeona del mundo.

Aun así, tanto España como Argentina parten como grandes favoritas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Antes de esa cita, se verán las caras en la Finalissima, torneo que enfrenta al campeón de la Eurocopa y de la Copa América y que promete ser uno de los duelos más esperados del calendario internacional.

Colombia, pese a su ascenso, no alcanza a ubicarse entre las primeras selecciones, que es el grupo que serán cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo en diciembre. De mantenerse en la posición 13, la selección tendría que compartir grupo con una de las grandes potencias.

¿Qué es el ranking FIFA y para qué funciona?

El ranking FIFA es un sistema de clasificación que ordena a las selecciones nacionales de fútbol en función de su rendimiento en partidos oficiales y amistosos reconocidos por la entidad. Se basa en un algoritmo que asigna puntos según los resultados, el tipo de encuentro y la fuerza del rival.

La fórmula actual, implementada en 2018, se conoce como “SUMA” y permite que los puntos ganados o perdidos se sumen directamente al total anterior, similar al sistema de clasificación de ajedrez Elo. De esta manera, cada partido cuenta y puede hacer variar la posición de un equipo en la tabla global.

El ranking no solo tiene valor simbólico: sirve para definir cabezas de serie en torneos internacionales, en especial en el sorteo de la Copa del Mundo. Estar entre los primeros asegura evitar a otras potencias en la fase de grupos, lo que suele facilitar el camino en las primeras rondas.

