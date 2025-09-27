Logo El Espectador
Crystal Palace terminó con el invicto del Liverpool en la última del partido

El atacante inglés Eddie Nketiah, al minuto 90+7, anotó el gol que le dio los tres puntos a las águilas, que contaron con los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Daniel Bello
27 de septiembre de 2025 - 04:17 p. m.
Crystal Palace derrotó 2-1 a Liverpool en la sexta fecha de la Premier League.
Foto: EFE - NEIL HALL
Crystal Palace dio un golpe de autoridad este sábado en la sexta fecha de la Premier League y se impuso 2-1 sobre el vigente campeón, Liverpool, en un duelo que tuvo emoción hasta la última jugada. Las águilas, tras la victoria drámatica en Selhurst Park, ahora ocupan ahora la segunda posición.

El conjunto del sur de Londres contó con dos colombianos en cancha. El defensor antioqueño Daniel Muñoz fue titular y disputó el partido completo, mientras que el mediocampista vallecauano Jefferson Lerma ingresó cuando faltaban 15 minutos para el final del tiempo regular.

Temprano en el partido, el senegalés Ismaila Sarr aprovechó una acción de balón parado para poner el 1-0. La pelota quedó suelta en el área tras una serie de rebotes y el extremo senegalés no perdonó. Los locales dominaron la primera mitad.

Liverpool intentó reaccionar. La primera ocasión clara llegó con un disparo de Ryan Gravenberch que reventó el poste. En el otro arco, Jean-Philippe Mateta estuvo a punto de ampliar la diferencia con un remate desde el borde del área que llevaba destino de ángulo, pero también el palo se interpuso.

En el complemento, los dirigidos por Arne Slot adelantaron líneas y dominaron la posesión. Alexander Isak, siempre incisivo, obligó en varias oportunidades al arquero Dean Henderson, quien respondió con solvencia para sostener la ventaja. También tuvo una intervención decisiva frente a Florian Wirtz.

En el tramo final, Arne Slot, timonel de los Reds, movió el banco. Federico Chiesa ingresó por Wirtz y, al minuto 87, fue determinante. Omar Richards intentó despejar, pero su rechazo corto quedó servido para el italiano, que de primera sacó un remate inatajable para Henderson.

Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, en tiempo de descuento llegó el golpe definitivo. En la última pelota del partido, Marc Guehi bajó de cabeza un centro y Eddie Nketiah, con un derechazo cruzado, venció a Alisson Becker para el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Crystal Palace alcanzó los 12 puntos y se ubica segundo, a solo tres de Liverpool, que perdió el invicto y vio cortada su racha perfecta en el arranque liguero. Tercero aparece Bournemouht (11 unidades), que empató 2-2 con Leeds.

