Juan David Cabal sufrió nueva lesión en Juventus: parte médico y tiempo de baja

El defensor colombiano, que venía de marcar con Juventus en la Serie A, salió lesionado en la Champions League frente a Villarreal y los exámenes encendieron las alarmas. Foto: EFE - Andreu Esteban

El esperado regreso de Juan David Cabal a la élite europea sufrió un frenazo inesperado. El defensor colombiano, que apenas empezaba a retomar continuidad tras una larga recuperación por una grave lesión de rodilla, volvió a quedar marginado de la competencia luego de resentirse físicamente en la Champions League.

Cabal había sido protagonista días atrás al marcar el gol del empate de la Juventus frente al Atalanta en la Serie A, un tanto que significó alivio para el club en medio de un irregular arranque de temporada. Esa actuación parecía abrirle un nuevo capítulo en Turín, pero la ilusión duró poco: frente al Villarreal, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, apenas alcanzó a jugar 16 minutos antes de pedir el cambio, visiblemente afectado y entre lágrimas. Fue sustituido por Joao Mario, en lo que terminó siendo un nuevo golpe para su carrera.

Horas después, el club italiano confirmó el diagnóstico: el colombiano de 24 años sufrió una rotura moderada del bíceps femoral en su pierna derecha. La Juventus informó que será sometido a nuevas pruebas médicas dentro de dos semanas para precisar los tiempos de recuperación, aunque de entrada se estima que estará varias jornadas fuera de la convocatoria. El parte médico también implica su ausencia en la selección de Colombia, que no podrá contar con él en los amistosos frente a México (Arlington) y Canadá (New Jersey), partidos que marcan el inicio de la preparación hacia el Mundial de 2026.

El infortunio de Cabal coincidió con un resultado amargo para la Vecchia Signora en La Cerámica. Cuando parecía que se llevaba los tres puntos, un gol de Renato Veiga en el minuto 90 decretó el 2-2 final. Ese empate dejó al equipo de Igor Tudor con dos unidades en la tabla general de la Champions, de momento en zona de playoffs previos a octavos. Ahora, la atención en Turín se centra en el clásico contra el Milan del próximo 5 de octubre, un duelo en el que Cabal no estará disponible. Su evolución también definirá si podrá reaparecer en el choque contra Como por la Serie A el 19 de este mes o en la exigente visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, prevista para el 22 de octubre.

El camino de Cabal, que parecía enderezarse tras meses de frustración, vuelve a llenarse de incertidumbre. Juventus y la selección estarán pendientes de su evolución, mientras el jugador enfrenta otro difícil desafío en una carrera marcada por resiliencia y la lucha contra las lesiones.

