Deportes
Selección Colombia
EN VIVO | Colombia vs. Noruega sub-20: ya hay titulares en el Mundial 2025

Después de ganarle a Arabia Saudita en su primer partido, este jueves la selección nacional se mide con Noruega.

Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 07:05 p. m.
Los jugadores de la selección de Colombia en su primer partido, contra Arabia Saudita.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Colombia y Noruega se enfrentan este jueves en un duelo decisivo por el liderato del Grupo F del Mundial Sub-20 de Chile. Ambos equipos llegan con tres puntos tras sus victorias iniciales y comparten la punta con idéntica diferencia de gol, lo que convierte este choque en un mano a mano clave para encaminar la clasificación a los octavos de final.

La Tricolor buscará repetir el triunfo que logró frente a Arabia Saudí, cuando Óscar Perea fue la gran figura, mientras que los europeos llegan con la confianza de haber superado a Nigeria en su estreno. Será un partido de estilos contrastantes: la velocidad y presión de los cafeteros contra el orden táctico y la fortaleza física de los nórdicos.

Cómo va el partido de Colombia Sub-20: siga acá el minuto a minuto

El XI de Colombia

Esta será la titular de Noruega

Así llegó Colombia al estadio

Las palabras del DT de Colombia en la previa

En la previa del partido, César Torres se mostró satisfecho con la entrega de sus dirigidos, aunque reconoció que aún hay aspectos por corregir del juego contra Arabia Saudita. “Contra Noruega es el partido de la clasificación, la oportunidad que tenemos para competir, mejorar nuestro rendimiento individual y colectivo, y seguir afianzándonos en el Mundial”, señaló el entrenador, dejando claro que el reto de este jueves puede marcar el rumbo de la Tricolor en el torneo.

El estratega analizó también a su rival, al que describió como un equipo sólido y peligroso en varias facetas del juego. “Los tres rivales son muy complejos, lo habíamos previsto antes del Mundial. Salimos de uno como Arabia, y ahora viene Noruega, que tiene aspectos fuertes como el juego aéreo de los centrales, el despliegue rápido de los extremos, un ‘9’ que no es veloz, pero sí de buena talla y capaz de sostener la pelota, además de la calidad de su ‘10’, que se mueve desde la banda derecha hacia el interior”, apuntó Torres.

Sobre la propuesta de Colombia, el técnico anticipó que buscarán ser protagonistas: “Tenemos que competir de igual a igual con todos, buscar el arco rival, generar nuestras oportunidades y tratar de controlar el juego. En relación con el primer partido, Colombia va a mejorar mucho. No hay favoritos: vamos a salir a buscar el resultado e imponer condiciones”. También dejó abierta la posibilidad de cambios en la alineación, aunque aclaró que no serán muchos, al valorar que, pese a las dificultades, el equipo mostró pasajes positivos en su debut.

Así va la tabla del grupo de Colombia

El Grupo F del Mundial Sub-20 quedó igualado tras la primera jornada, con Colombia y Noruega compartiendo el liderato. Ambos equipos suman tres puntos después de ganar sus respectivos estrenos por la mínima diferencia: la Tricolor superó 1-0 a Arabia Saudí y los europeos hicieron lo propio ante Nigeria. La diferencia de gol es idéntica (+1), con un tanto a favor y ninguno en contra, lo que refleja la paridad con la que llegan al duelo directo por la punta.

En la parte baja, Arabia Saudí y Nigeria aún no suman unidades ni han marcado goles, por lo que están obligados a reaccionar en la segunda fecha si quieren seguir con vida en el torneo. Con este panorama, el enfrentamiento entre Colombia y Noruega cobra un valor decisivo, ya que el ganador tomará la delantera del grupo y quedará con un pie en los octavos de final, mientras que el perdedor tendrá que definir su clasificación en la última jornada.

¿A qué hora es el partido?

El partido entre Colombia y Noruega, que empezará a las 3:00 p.m. (hora colombiana), se disputará en el Estadio Fiscal de Talca y comenzará en dos horas.

La transmisión estará disponible en DirecTV Sports, Gol Caracol y la plataforma gratuita ditu, para que los hinchas puedan seguir en vivo este duelo clave del Mundial Sub-20.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

