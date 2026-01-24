Juan Fernando Quintero dio su primera asistencia de la temporada con River Plate

Juan Fernando Quintero en el partido de River Plate de Argentina contra Millonarios de Colombia. Foto: River Plate

River Plate comenzó con pie derecho su 2026. El conjunto millonario venció 1-0 a Barracas Central por la primera fecha del torneo Apertura en la Liga de Argentina. Comandados por el colombiano Juan Fernando Quintero, los dirigidos por Marcelo Gallardo resolvieron el primer partido de la temporada argentina con una pelota quieta conectada por Gonzalo Montiel.

Sobre el minuto 59, luego de un primer tiempo muy difícil para el club más ganador del fútbol gaucho, Quintero tuvo en sus pies un centro desde la izquierda. Este fue lanzado con la calidad que solo el antioqueño tiene y fue conectado en el segundo palo por Gonzalo Montiel, autor del penal que hizo a la selección de Argentina campeón del mundo en 2022.

Quintero, capitán de River Plate 2026

Esta sola acción le bastó a River para ganar el partido y registrar sus primeros tres puntos en el campeonato Apertura. Un triunfo importante teniendo en cuenta cómo terminó la temporada anterior para Marcelo Gallardo, que no logró clasificarse a Copa Libertadores.

Además, también es un momento importante para Juan Fernando Quintero, quien ha tomado la capitanía del equipo rioplatense y está a la espera de disputar su tercera Copa Mundial de la FIFA de mayores (Brasil 2014 y Rusia 2018) con la selección de Colombia.

Incluso, JuanFer cobra mayor relevancia ante la delicada situación de James Rodríguez, quien aún no encuentra equipo para este año. Un nombre que parece irremplazable en la Tricolor, pero que si hay alguien que pueda cumplir con su rol, ese es Juan Fernando Quintero.

