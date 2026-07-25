Juan Fernando Quintero tomó una decisión sobre su futuro y River Plate estuvo de acuerdo

Juan Fernando Quintero durante un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 entre River Plate y Carabobo en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Adan González

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Luego de decir públicamente que Eduardo Coudet, técnico de River Plate, no contaba con él y no lo consideraba prioridad, Juan Fernando Quintero y el club argentino acordaron la rescisión de su contrato actual. Con esto, el volante de 33 años se convierte en agente libre y termina su tercera etapa con River.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, publicó en redes sociales el equipo de la banda cruzada que actualmente juega la Copa Sudamericana.

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¿Qué pasó entre JuanFer y Coudet?

Desde los últimos días de Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate, Quintero ya había sido señalado por una parte de la afición y la prensa por no tener el mejor rendimiento en el club, el cual vivía una crisis.

No obstante, con la llegada de Eduardo Coudet, la situación se complicó aún más por cuenta de su no titularidad en la mayoría de los partidos. Una situación que incomodó al colombiano al punto de expresarla públicamente.

“Si yo hubiera sido prioridad, a los dos días me llama y me dice: ‘Te necesito acá’, créeme que a los dos días estoy”, dijo Quintero luego de no presentarse a los primeros entrenamientos después de su participación en el Mundial.

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¿Juan Fernando Quintero jugará en Brasil?

Casi inmediatamente después de rescindir su contrato con River Plate, parece que JuanFer tiene una oferta para seguir su carrera en el Brasileirão. Se trata de Atlético Mineiro, que tiene negociaciones avanzadas con el mediocampista.

Habrá que esperar a ver cómo se resuelve el futuro de Juan Fernando Quintero, quien se va de River con cuatro títulos en el bolsillo. Uno de ellos fue la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu.

En aquel partido de Madrid, Quintero entró desde el banco para romper el empate 1-1 entre los eternos rivales con un remate fuera del área que hace parte de la historia del club millonario. Todo esto de la mano de Marcelo Gallardo.

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