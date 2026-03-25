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¡Juega sola! Linda Caicedo anotó un doblete con Real Madrid, pero perdió 6-2 por Champions

Aunque aún falta el cotejo de vuelta en Barcelona, parece que la serie está casi perdida para el club blanco y su diferencial estrella colombiana.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de marzo de 2026 - 08:37 p. m.
Linda Caicedo de Real Madrid durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina contra FC Barcelona en el estadio Alfredo Di Stefano de Madrid, España, este 25 de marzo de 2026.
Linda Caicedo de Real Madrid durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina contra FC Barcelona en el estadio Alfredo Di Stefano de Madrid, España, este 25 de marzo de 2026.
Foto: AFP - JAVIER SORIANO
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Real Madrid cayó goleado 6-2 en su propio estadio con FC Barcelona por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina. Linda Caicedo jugó un partido de antología anotando los dos goles de su equipo, pero ni así pudo evitar la estruendosa derrota de su equipo.

Rápidamente, en el primer tiempo, el club blaugrana se puso en ventaja con dos goles en 13 minutos. En ese momento apareció la colombiana para emprender una cabalgata hacia el arco rival, resistir la marca de la jugadora visitante y luego de varias fintas definir a la salida de la arquera para el 2-1.

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Goles de Linda Caicedo vs. Barcelona

Sin embargo, el transcurso del partido siguió siendo favorable para Barcelona. Tanto que al cabo de 65 minutos el marcador ya estaba 5-1 a su favor. Otra vez, Linda volvió a tirar del carro y anotó el segundo tanto de su equipo.

Luego de recibir un pase largo de una compañera, Linda volvió a medir su fuerza con las defensoras culés. La nuestra otra vez se hizo valer con su regateo y encontró el espacio perfecto para colgar el balón en el ángulo.

Parecía que ese gol de gran factura podía ser el punto de recuperación del Real Madrid, pero más pronto que tarde se registró el sexto gol del Barcelona. Con él se cerraron todas las esperanzas del club merengue de seguir en competencia europea.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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