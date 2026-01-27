Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Kevin Serna renovó su contrato con Fluminense: ¿Y Boca Juniors? Este es el negocio

El extremo colombiano, en medio de una negociación con el club xeneize, extendió su vínculo contractual con el equipo brasileño.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de enero de 2026 - 11:55 a. m.
Kevin Serna celebra un gol en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Fluminense y América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
Kevin Serna celebra un gol en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Fluminense y América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
Foto: EFE - Antonio Lacerda
No le sale nada a Boca Juniors. Luego de perder el fichaje de Marino Hinestroza con Vasco da Gama, el equipo argentino vuelve a recibir un duro revés en el actual mercado de fichajes al recibir la noticia de que Kevin Serna renovó su contrato con Fluminense. El colombiano era uno de los objetivos de Juan Román Riquelme.

Luis Zubeldía, director técnico del club carioca, le comunicó a la dirigencia que no deseaba desprenderse del extremo, anteponiéndose a la oferta de USD 5 millones que había hecho Boca por el extremo tricolor. Una cifra considerada atractiva desde lo económico para el club y un esfuerzo enorme de parte del conjunto gaucho.

Kevin Serna se queda en Fluminense

Nosotros hoy lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla, para que, sumando los jóvenes que se han insertado y las incorporaciones, podamos estar en el máximo nivel y pelear los torneos en los que nos toca competir”, dijo Maxi Cuberas, miembro del cuerpo técnico de Zubeldia en Fluminense.

En este nuevo panorama, Boca Juniors quedó relegado en una posible negociación por el futbolista colombiano. Aunque desde Argentina informan que el Xeneize está cerca de concretar a Ángel Romero, aún busca un jugador para la posición que primero iba a ocupar Marino Hinestroza y después Kevin Serna.

No es extraño el interés de Boca por Serna, pues el colombiano vive un gran momento en el equipo de Río de Janeiro. Durante 2025 marcó 13 goles y dio nueve asistencias, mientras que en lo que llevamos de este año, ha hecho tres tantos en dos partidos.

Carrera de Kevin Serna

Kevin Steven Serna Jaramillo nació el 17 de diciembre de 1997 en Popayán. A sus 18 años, debutó como profesional con Sportivo Luqueño. Con el club paraguayo se mantuvo hasta 2020, jugando 20 encuentros, anotando un gol y dando una asistencia.

En 2021 se marchó a Las Chankas de Perú, donde estuvo un año. La Asociación Deportiva Tarma (ADT), del mismo país, fue su siguiente club con el que jugó por dos temporadas. En 2024 dio el salto a un grande del fútbol peruano, Alianza Lima.

Su rendimiento en el cuadro aliancista le permitió emigrar a otro país y este fue Brasil de la mano de otro grande del continente. Fluminense pagó USD dos millones por el 70% del pase de Kevin Serna, manteniendo Alianza Lima el porcentaje restante.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

