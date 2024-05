Kylian Mbappé jugó su último partido con PSG: ¿listo para Real Madrid? Esto se sabe

Kylian Mbappe (izq.) celebra con Ousmane Dembele (der.). Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

París Saint-Germain, en el último partido de Kylian Mbappé con su camiseta, conquistó la Copa de Francia al derrotar 2-1 al Lyon, este sábado en una final disputada en Lille.

Con esta Coupe, después de haberse llevado un año más la Ligue 1, el PSG selló un doblete nacional en el primer año de su entrenador español Luis Enrique, únicamente manchado por la eliminación ante el Borussia Dortmund en semifinales de la Liga de Campeones.

En el palmarés de la Copa de Francia, el PSG sucede al sorprendente ganador de la anterior edición, el Toulouse.

Mbappé atraía todas las miradas en su último partido como jugador del PSG, pero no pudo despedirse marcando y los autores de los tantos fueron Ousmane Dembelé (minuto 22) y el español Fabián Ruiz (34).

Para Lyon acortó la desventaja el irlandés Jake O’Brien (55), pero no pudo equilibrar el marcador y terminó derrotado ante el gran favorito.

Dembelé consiguió su tanto de cabeza, ayudado por un error de apreciación del arquero Lucas Perri, elegido en lugar de Anthony Lopes. Y luego el exatacante del Barça estuvo en el origen del segundo con un centro para que Fabián Ruiz, en dos tiempos, anotara desde cerca de la línea.

Pese a no marcar, no puede decirse que Mbappé, que se había perdido los dos últimos partidos ligueros por un pequeño problema físico, estuviera desaparecido en combate, ya que se mostró activo y dinámico, con presencia constante en el juego ofensivo del equipo de la capital y con una larga lista de ocasiones (1, 9, 20, 41, 49, 60, 71 y 85), más o menos peligrosas pero no materializadas.

No tuvo puntería, pero pudo poner punto a final a su etapa en el PSG, al que llegó en 2017, con una cuarta Copa de Francia, con el que se llevó también la Ligue 1 en seis ocasiones. Anteriormente, había ganado una vez la liga francesa, con el Mónaco.

7 saisons.

308 matchs.

256 buts.

96 passes décisives.

Impliqué sur 352 buts en 308 matchs.

15 trophées.



Une arrivée à 18 ans. Tu m’auras procuré de la joie, de la déception, de la frustration, de la folie, des regrets mais surtout de la passion. Je manque d’objectivité et… pic.twitter.com/Gk0qiX6jVf — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) May 25, 2024

Eurocopa... ¿y Bernabéu?

Mbappé había confirmado el pasado 10 de mayo mediante un vídeo lo que se consideraba un secreto a voces: su decisión de no renovar con el PSG e irse al término del curso con la carta de libertad.

¿Cuál será el siguiente movimiento? La prensa da por hecho su próximo aterrizaje en el Real Madrid, aunque falta la confirmación oficial y antes de esa eventual aventura española debe afrontar con Francia la Eurocopa de Alemania (14 junio-14 julio).

Esta final de Copa se disputó en el estadio de Villeneuve d’Ascq, cerca de Lille, debido a que el escenario habitual del partido, el Estadio de Francia de Saint-Denis, en la periferia norte de París, está en plenos preparativos para los Juegos Olímpicos.

El partido se vio empañado antes de su disputa por unos enfrentamientos entre hinchas de PSG y Lyon en el peaje de una autopista. El balance de las peleas fue de un autocar calcinado y veintiocho heridos (veinte hinchas y ocho policías).

El presidente francés, Emmanuel Macron, que acudió al partido, condenó “con la mayor firmeza” lo sucedido.

En Lille el partido pudo disputarse en un ambiente volcánico y de rivalidad, pero ya sin más incidentes destacados.

