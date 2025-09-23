Doble victoria colombiana en el Nico Open 2025

De izquierda a derecha: Martín Ramírez, Nicolás Echavarría y Mariana Beltrán. Foto: Nico Open 2025

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Club Campestre Llanogrande, en Rionegro (Antioquia), fue escenario de la tercera edición del Nico Open 2025, torneo que tuvo como grandes protagonistas a los colombianos Martín Ramírez y Mariana Beltrán, campeones en las ramas masculina y femenina, respectivamente.

El certamen se disputó durante tres jornadas y contó con la presencia de su anfitrión y figura internacional, el antioqueño Nicolás Echavarría, quien en la actualidad compite en el PGA Tour, gira en la que ha logrado dos victorias desde su llegada en 2023.

Martín Ramírez mostró solidez desde el arranque, liderando las dos primeras jornadas. Sin embargo, la definición se extendió hasta un desempate contra el boliviano Vicente Quiroga, quien forzó el playoff gracias a una gran remontada en la recta final.

En el hoyo decisivo, Ramírez embocó un birdie, mientras que Quiroga no pudo superar el obstáculo del agua en su salida, cerrando con un bogey. Con esta jugada, el golfista colombiano se consagró campeón para la alegría del público antioqueño.

En la rama femenina, Mariana Beltrán confirmó su favoritismo tras dos rondas iniciales sólidas. Aunque la boliviana Mara Dajer acortó la diferencia en la última jornada, la santandereana mantuvo la calma, controló los momentos de presión y se llevó el título.

El anfitrión Echavarría celebró la doble victoria local. “Estoy feliz de que dos colombianos hayan ganado el torneo. El clima nos ayudó y tuvimos tres grandes días de golf. Este torneo sigue demostrando que es uno de los mejores eventos de la región”, aseguró.

Echavarría volverá en los próximos días a Estados Unidos, donde iniciará su preparación para la parte final de la temporada del PGA Tour, con retos como la defensa del título del ZOZO Championship en Japón y la participación en torneos en México.

El Nico Open es un evento que hace parte de la AJGA (American Junior Golf Association), que le abre las puertas a los jugadores de regiones como Sudamérica para que entren en el radar de las universidades de Estados Unidos, donde pueden aspirar a obtener becas universitarias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador