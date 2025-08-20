Así va el medallero de los Juegos Panamericanos Junior: Colombia sigue segunda

Thomás Edén Mejía quedó campeón de la gimnasia all around. Foto: Ministerio del Deporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La jornada de este martes en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción estuvo marcada por las intensas lluvias que obligaron a suspender y aplazar varias pruebas programadas, entre ellas las finales del patinaje de velocidad.

A pesar de las complicaciones climáticas, la delegación colombiana brilló en diferentes escenarios, logrando mantener el segundo lugar del medallero general con un balance de dos oros y tres platas en el día.

🇨🇴 ¡Seguimos sumando!



Ya son 73 podios en total en los Juegos Panamericanos Junior, y Colombia se mantiene en la segunda posición. Cada medalla refleja la disciplina y lo mejor de nuestros embajadores.



💛💙❤️ #OrgulloColombiano pic.twitter.com/nOwn50BGaa — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 20, 2025

Importante oro en la gimnasia

En la gimnasia artística, el protagonista fue Thomás Edén Mejía, quien se coronó campeón del concurso completo (all around) con 75.350 puntos, superando por apenas una décima al brasileño Pedro De Jesus.

El antioqueño no solo se llevó la medalla de oro, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Además, lideró al equipo masculino que alcanzó la plata por equipos con 224.500 puntos junto a Camilo Vera, Jorman Álvarez y Matías Ramos, solo superados por Estados Unidos. Mejía también competirá en las finales por aparatos.

🥇 ¡Un oro que lo tiene todo!



🇨🇴 Thomás Mejía conquistó el All Around de la gimnasia masculina en @asu2025Oficial, con un total de 75.350 puntos tras una rutina completa en suelo, arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija.#OrgulloColombiano en lo más alto!



📸 COC pic.twitter.com/tzqWm8eofm — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 20, 2025

Oro y doble plata en atletismo

El atletismo fue otro de los grandes escenarios para Colombia. Miguel Arcángel Peña se consagró campeón en los 20.000 metros marcha con un tiempo de 1:23:06.10, mientras que las jóvenes promesas también dieron de qué hablar: Jhon David Valencia, de apenas 17 años, se quedó con la plata en salto largo con 7,39 metros, y Ronald Longa obtuvo la medalla de plata en los 100 metros planos con 10.07 segundos, en una final dominada por Davonte Howell (9.98). Carlos Yesid Flórez terminó séptimo con 10.29, mientras que en la rama femenina Marleth Ospino y Laura Martínez se ubicaron sexta y octava, respectivamente.

🥈🇨🇴 ¡100 metros planos, 10.07 segundos y #OrgulloColombiano activado!



⚡️ Cada segundo fue pura emoción y velocidad en @asu2025Oficial donde Ronal Longa cruzó la meta y se colgó la medalla de plata.



🔥 Talento made in Colombia, made in los @juegosintercol. pic.twitter.com/OKhm8UuTAk — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 20, 2025

En otros deportes, los resultados fueron variados. El tenis de mesa femenino ganó sus dos series ante Trinidad y Tobago (3–1) y Ecuador (3–2), mientras que los varones cayeron 2–3 frente a Costa Rica. En voleibol masculino, Colombia venció 3–2 a Guatemala y avanzó a los cuartos de final contra Cuba. En voleibol playa femenino, las derrotas frente a Chile y Canadá obligan a disputar la ronda de 16 ante Cuba. En clavados, Miguel Tovar fue sexto y Tomás Tamayo undécimo en trampolín de tres metros, mientras que Gabriela Rusinque también ocupó la sexta casilla. En wakeboard, Felipe Mejía clasificó a la final con 65,56 puntos y Camila Ramírez quedó octava, obligada al repechaje.

Así quedó el medallero de los Juegos Panamericanos después de la jornada del martes

Con estas actuaciones, Colombia cerró la jornada en la segunda posición del medallero con 29 oros, 19 platas y 25 bronces, solo detrás de Brasil y por delante de potencias como Estados Unidos, México y Argentina.

Los oros del día llegaron gracias a Thomás Mejía en gimnasia artística y Miguel Arcángel Peña en atletismo, mientras que las platas fueron obra del equipo masculino de gimnasia, Jhon David Valencia en salto largo y Ronald Longa en los 100 metros. Una jornada que, a pesar de la lluvia, dejó claro que la delegación nacional sigue siendo protagonista en Asunción.

Así están los primeros puestos del medallero de los Juegos Panamericanos Junior 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/3gmi6YgaEk — VSports Team (@VSportsTM) August 20, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador