Gandolfi y Raimondi se defendieron tras las eliminaciones de América y Nacional

La eliminación de Atlético Nacional por la Copa Libertadores en el Morumbí frente a São Paulo dejó un profundo sinsabor en la hinchada verdolaga. El equipo antioqueño cayó en los penaltis tras empatar 1-1 en los 90 minutos, y el técnico Javier Gandolfi enfrentó los micrófonos para dar explicaciones.

“El fútbol no nos premia, esto no es por merecimiento, sino por efectividad y creo que nosotros no tuvimos la necesaria para quedarnos con esta serie y creo que en gran parte hicimos buenas cosas”, declaró el entrenador, afectado por la forma en que se escapó el cupo a los cuartos de final.

Uno de los puntos clave que Gandolfi analizó fue el gol tempranero de São Paulo, un cabezazo de André Silva a los dos minutos que condicionó el arranque del encuentro. “Arrancar un partido y tener un gol de vestuario seguramente nos afectó los primeros minutos. A partir de los 25 minutos el equipo jugó 15 metros más adelantado. Ya en el segundo tiempo, en gran parte manejamos el partido, obviamente el rival iba a tener transiciones y nos iba a lastimar, pero en ningún momento lo sentí así”, explicó el argentino, intentando rescatar la reacción de sus dirigidos.

El técnico también se refirió a la polémica expulsión de Edwin Cardona, que llegó apenas instantes después del empate conseguido por Alfredo Morelos desde el punto penal. “Llega el empate y lastimosamente nos quedamos con un hombre menos. Así y todo, lo manejamos bien. Fue difícil ante un rival con jerarquía, que seguramente nos iba a hacer sufrir un poco, pero también tuvimos situaciones para ganarlo”, afirmó Gandolfi.

Además, recordó: “En los últimos partidos veníamos sin conocer la derrota y terminando once en cancha, y eso nos da más posibilidades de tener un resultado positivo”.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Atlético Nacional!



Alfredo Morelos, desde el punto penal, pone el empate para el verdolaga en Brasil



Sao Paulo 1-1 Atlético Nacional



A pesar de la eliminación, Gandolfi destacó la evolución del equipo durante los 180 minutos de la serie. “Este era uno de los objetivos más importantes que teníamos y lastimosamente nos quedamos con las manos vacías. Comparto que en los 180 minutos el balance es positivo, hablando de rendimiento y de evolución del equipo. Cada uno tendrá el duelo, pero esto es de ganar y perder, y hoy nos toca perder. Tenemos que dar vuelta a la página y prepararnos para el partido del fin de semana”, concluyó, en un mensaje para sus jugadores y la hinchada.

Raimondi también dio sus explicaciones sobre la eliminación de América

Mientras tanto, América de Cali tampoco logró sobrevivir en la Copa Sudamericana. El equipo escarlata cayó en el Maracaná frente a Fluminense y cerró la serie con un global adverso de 4-1.

Su entrenador, Diego Raimondi, también dio la cara en rueda de prensa y admitió que los errores defensivos fueron determinantes: “El equipo dio todo en cancha, pero nuevamente hubo errores que nos costaron de entrada. Pagamos errores que ante equipos de tanta jerarquía no se pueden cometer”, afirmó con autocrítica.

El técnico, sin embargo, rescató la propuesta ofensiva de su equipo en medio de la presión. “La idea de ir a buscar un gol estuvo de entrada. Nunca renunciamos a la pelota ni al ataque en medio de la presión del resultado y el escenario”, señaló Raimondi, consciente de que América no tuvo claridad en el último cuarto de cancha, pero que sí mantuvo la intención de competir ante un rival de mayor jerarquía.

VEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNCEEEEE O FLUMINEEEEENNNNNNSEEEEEEE!



En cuanto a su futuro, Raimondi fue enfático en no desviarse del camino inmediato: “Nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Regresamos del viaje, para enfocarnos en el partido contra Nacional y buscando que sea un nuevo punto de partida. No pienso en mi futuro, pienso en el próximo partido”, recalcó, evitando alimentar rumores sobre posibles cambios en el banquillo.

Once Caldas sacó la cara

Las eliminaciones de Nacional y América dejaron a Colombia con un panorama complicado en el plano internacional. En Libertadores, el verde paisa estuvo a un paso de avanzar tras un duelo vibrante en Brasil, pero su falta de efectividad y los errores individuales le costaron la clasificación. En Sudamericana, América no encontró respuestas para competirle a un Fluminense sólido y experimentado que resolvió la serie con autoridad.

Ambos entrenadores coincidieron en un mismo punto: la necesidad de aprender de los errores y encarar lo que viene en el torneo local. Para Gandolfi, la prioridad es no dejar que la frustración afecte el rendimiento en Liga, mientras que Raimondi busca que la derrota se convierta en un “nuevo punto de partida” que permita a América, más complicado en el torneo local, corregir falencias estructurales.

La noche continental no fue del todo oscura para Colombia. Once Caldas firmó la excepción con una actuación épica en Buenos Aires, eliminando a Huracán con doblete de Dayro Moreno y otro tanto de Michael Barrios.

El ‘blanco blanco’ avanzó a los cuartos de final de la Sudamericana y mantiene viva la ilusión de ver a un equipo colombiano en la pelea internacional, apoyado en la experiencia de un goleador que sigue escribiendo capítulos legendarios.

