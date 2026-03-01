La guerra en Medio Oriente pone en duda la presencia de la selección de Irán en el Mundial

Selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Foto: EFE - Rungroj Yongrit

La participación de la selección de Irán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entró este fin de semana en zona de incertidumbre tras los recientes hechos bélicos en Medio Oriente. Su planificación deportiva ahora está atravesado por un escenario político y militar que amenaza con alterar el mapa del torneo más importante del fútbol internacional.

La operación militar que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado, en la que murió el ayatolá Alí Jamenei, planteó de inmediato la cuestión sobre la presencia del seleccionado asiático en el certamen que se disputará en territorio norteamericano. La escalada de tensión no solo sacudió la región, sino que abrió interrogantes en torno a la viabilidad del viaje y la estadía del equipo iraní en suelo estadounidense.

En lo estrictamente deportivo, Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Según el calendario establecido, disputará sus tres partidos en la costa oeste de Estados Unidos, con dos compromisos en el SoFi Stadium de Los Ángeles y uno en el Lumen Field de Seattle.

Desde la FIFA, el mensaje ha sido de cautela. “Hemos mantenido una reunión, pero aún es pronto para entrar en detalles; seguimos con atención la evolución de la situación en todos los frentes, en todo el mundo”, declaró este domingo el secretario general del organismo, Mattias Grafstrom.

En Teherán, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también dejó abierta la puerta a la incertidumbre. En declaraciones a la prensa local, reconoció que el panorama actual complica cualquier proyección optimista respecto a la vigesimotercera cita mundialista organizada por la FIFA.

“No hay una decisión definitiva. Con lo que ocurrió y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, comentó Taj, dejando claro que la determinación final dependerá tanto de consideraciones políticas como deportivas.

De concretarse su presencia, sería la séptima participación de Irán en una Copa del Mundo y la cuarta de manera consecutiva. Hasta ahora, el seleccionado asiático nunca ha logrado superar la fase de grupos. Esta vez, sin embargo, el desafío no solo estaría en la cancha: el contexto geopolítico podría terminar siendo el rival más difícil de sortear.

La Finalissima también está en vilo

La Federación Catarí de Futbol (QFA) anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones que organiza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, sin precisar si la Finalissima, la competencia que enfrenta al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa, se mantiene para la fecha prevista del 27 de marzo.

La QFA “anuncia el aplazamiento de todos sus torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nueva orden”, anunció la federación en su cuenta X este domingo. “Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación”, añadió la QFA.

El comunicado del órgano rector del balompié catarí no hizo mención particular a la Finalissima, que debe oponer el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, cerca de Doha, a los vigentes campeones de la Copa América y de la Eurocopa, la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal.

