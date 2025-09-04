¡Atención! Esta es la titular de Colombia contra Bolivia rumbo al Mundial 2026

James Rodríguez (izq.), Luis Díaz (centro) y Richard Ríos, tres de las figuras de la selección de Colombia. EF Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia va con todo por la clasificación al Mundial 2026. Esta tarde, la Tricolor buscará sellar su boleto con una victoria ante Bolivia en Barranquilla.

El técnico argentino Néstor Lorenzo ya definió su once inicial y apostará por toda su artillería para asegurar el pase. Los inicialistas eran los esperados y Dayro Moreno irá al banco.

Con 22 puntos y una racha de seis partidos sin ganar, la Tricolor ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla, la última casilla que entrega cupo directo.

El duelo está programado para las 6:30 p.m. por la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

La titular de Colombia para enfrentar a Bolivia por la clasificación al Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias - James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador