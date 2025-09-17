La noche en la que el Tino Asprilla humilló al Barcelona en Champions: video

Con un hat-trick, Faustino Asprilla le dio una victoria inolvidable a Newcastle por Champions League.

Un día como hoy, 17 de septiembre de 1997, Faustino ‘Tino’ Asprilla escribió el nombre de Colombia en uno de los episodios más memorables del fútbol mundial.

No fue uno ni fueron dos, fueron tres los goles que le marcó a Barcelona en la Champions League de aquel año, en una noche mágica que sirve hoy como previa del duelo entre ambos equipos este jueves 18 de septiembre.

Newcastle lo recordó con un mensaje en redes: “El icónico hat-trick de Tino Asprilla contra el Barcelona, su rival del día siguiente, en St. James’ Park, ¡un día como hoy, pero de 1997!“.

La noche en la que el Tino se consagró en Inglaterra

Aquel día, el Tino firmó una de las mejores actuaciones individuales de su carrera. Brilló con todo su talento frente al Barcelona de Rivaldo, Figo y Luis Enrique.

Asprilla hizo lo que se le dio la gana. El primer gol lo anotó al minuto 22 con un penalti que él mismo fabricó, sancionado por el italiano Pierluigi Collina. En entrevista con la UEFA, el exdelantero recordó cómo se gestó ese tanto:

“Desde el primer minuto le demostré al Barcelona que yo ese día estaba para grandes cosas. Al ver que ninguno de mis compañeros tuvo el valor de ir a agarrar el balón y decir: ‘yo pateo’, todo el mundo se miró y yo decidí coger la pelota. Cuando veo que el portero se tira, yo la lanzo un poco más lejos al costado y, aunque logra tocar el balón, fue imposible que lo detuviera”.

La segunda anotación llegó apenas nueve minutos después. Al 31’, el Tino se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro desde la derecha. Asprilla tuvo muy presente a su gran socio de aquella noche, Keith Gillespie, autor de los centros en el 2-0 y el 3-0.

“Keith Gillespie fue uno de los jugadores más rápidos que yo vi, él llegaba a la línea de fondo y centraba, no se paraba a mirar. Cuando veo que él tira el centro yo me levanto, salté y de pronto remato de frente con una fuerza muy violenta y la pelota entró por encima del arquero”, recordó.

El tercer tanto fue casi una copia del segundo, ya en el complemento: otro balón al área, otro salto espectacular del Tino y otra vez el balón en el fondo de la red. Sobre ese 3-0, prácticamente calcado, Asprilla explicó: “Le hago un amago a Nadal que voy a ir al primer palo y cuando el defensor sale, yo le retrocedo, miro al arquero y la puse justo en el punto donde yo quería”.

“Ya no pagué una copa nunca más en la ciudad”: Tino Asprilla

Aquella exhibición quedó grabada para siempre en la memoria del colombiano: “Marcar un hat-trick en la Champions no era absolutamente nada fácil. Después de que terminó el partido me di cuenta del partido, antes no. Eso es lindo, una vez termina tu carrera deportiva te quedan estas cosas que lograste”.

Ni siquiera los goles de Luis Enrique y Figo, que acercaron al Barça en el marcador, pudieron opacar la locura que se vivió en St. James’ Park con el histórico 3-2.

El propio Asprilla ha recordado en varias entrevistas la magnitud de aquella noche. “No fui consciente de lo que había hecho hasta el final del partido y días después, pues ya no pagué una copa nunca más en la ciudad, todo el mundo quería hablar del partido conmigo”, contó el Tino para el Daily Mail.

Agregó que “pensaba que aquel partido no iba a jugarlo porque días antes el club me multó por no asistir a una reunión del equipo. Cuando el entrenador dijo mi nombre con el once titular me sorprendió bastante, pero fue uno de los partidos más importantes de la historia del club: el primero en Liga de Campeones”.

Y entre risas, no dudó en recordar el ambiente que se vivía en la ciudad: “Había muchas mujeres hermosas en Newcastle. A menudo montaba fiestas en mi casa y decía a las chicas que Ginola iba a venir. Después me preguntaban: ‘¿Dónde está Ginola?’“.

Veintisiete años después, Newcastle apelará al espíritu de Asprilla, quien estará en el estadio, para enfrentar nuevamente al Barcelona en la Champions League.

