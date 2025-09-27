Logo El Espectador
Mundial de Paratletismo: Mayerli Buitrago abrió con oro participación de Colombia

En Nueva Delhi, India, la paratleta santandereana se consagró campeona en la prueba de impulsión de bala F41.

Daniel Bello
27 de septiembre de 2025 - 02:52 p. m.
Mayerli Buitrago, paratleta santandereana.
Foto: Getty Images - Buda Mendes
La bandera de Colombia ondeó en lo más alto del podio en la primera jornada del Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025. La santandereana Mayerli Buitrago se adjudicó el oro en la prueba de impulsión de bala F41.

Buitrago registró un lanzamiento de 10.21 metros que la consolidó como la mejor de su categoría. El podio lo completaron Kubaro Khakimova, de Uzbekistán, quien se llevó la plata, y Raoua Tlili, de Túnez, múltiple medallista paralímpica, que esta vez se quedó con el bronce.

La selección nacional llegó a la capital india el pasado miércoles con una delegación de 16 paratletas, representantes de ocho ligas departamentales: Valle, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Córdoba, Bolívar y Tolima. El objetivo es consolidar al país como potencia paralímpica.

Este mundial se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre en el estadio Jawaharlal Nehru, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Asia. El recinto, con capacidad para 60.000 espectadores, albergará a más de 1.000 atletas de todo el planeta.

El triunfo de Buitrago es apenas el inicio de una cosecha para la delegación nacional. Colombia cuenta también con otros paratletas con los que aspira lograr una participación histórica como Karen Palomeque, José Gregorio Lemos, Mauricio Valencia y Jhon Sebastián Obando, entre otros.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Mayerli Buitrago

Nueva Delhi

Mundial de Paratletismo

Comité Paralímpico Colombiano

 

