Colombia cerró su participación en el Mundial de Paranatación con un nuevo oro

La delegación colombiana cerró este sábado con balance positivo su participación en el Campeonato Mundial de Paranatación de Singapur 2025. En el último día de competencia cayeron dos nuevas medallas: un oro de Nelson Crispín y un bronce de Sara Vargas.

Crispín, de 33 años y nacido en Bucaramanga, ratificó su condición de figura al imponerse en los 50 metros mariposa S6 con un tiempo de 31.39 segundos. En la misma prueba de los 50 metros mariposa, su compatriota Santiago León Prada ocupó el quinto lugar.

Con esta victoria sumó su segundo título mundial en Singapur, tras haber ganado también los 100 metros pecho SB6 el viernes con un registro de 1:19.11. Su actuación se completa con una plata y dos bronces, para un total de cinco medallas en esta cita orbital.

La otra presea del día la dio Sara Vargas, cundinamarquesa de 18 años, quien se quedó con la medalla de bronce en los 100 metros libres S7 con un tiempo de 1:12.49. Se fue de esta cita orbital con un saldo de tres metales: una plata y dos bronces.

La primera medalla dorada para el país en Singapur había llegado el martes gracias a Carlos Daniel Serrano -quien también logró dos platas en otras pruebas-. El también santandereano brilló en los 100 metros pecho S7 con un tiempo de 1:16.02, inaugurando el medallero dorado para la delegación.

Colombia completó su participación en este Mundial de Paranatación con un total de 12 medallas: tres de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

Medallas de oro

Carlos Daniel Serrano - 100m pecho S7

Nelson Crispín - 100m mariposa SB6

Nelson Crispín - 50m mariposa S6

Medallas de plata

Moisés Fuentes - 100m pecho SB4

Nelson Crispín - 100m libre S6

Carlos Daniel Serrano - 50m mariposa S7

Sara Vargas - 50m libre S7

Carlos Daniel Serrano - 50m libre S7

Medallas de bronce

Nelson Crispín - 200m combinado SM6

Sara Vargas - 50m mariposa S7

Nelson Crispín - 50m libre S6

Sara Vargas - 100 metros libres S7

