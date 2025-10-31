Lanús vs. Atlético Mineiro: cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana

El ‘Granate’ selló su paso a la final tras vencer a la U y buscará su segundo título continental frente al equipo brasileño de Jorge Sampaoli. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia internacional. En una noche intensa y cargada de emociones en el estadio Ciudad de Lanús, conocido como “La Fortaleza”, el equipo argentino venció 1-0 a Universidad de Chile y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, donde lo espera Atlético Mineiro. Rodrigo Castillo, con un gol de delantero puro a los 61 minutos, firmó la victoria que selló el pasaje granate a la definición del torneo.

El partido, tenso desde el arranque, fue una verdadera batalla de semifinal. La U, que llegaba con la obligación de marcar tras el 2-2 en Santiago, intentó manejar la pelota, pero se encontró con un rival sólido y paciente. Gustavo Álvarez apostó por el control del juego con Aránguiz y Altamirano en la mitad, mientras que Lanús, guiado por la experiencia de Izquierdoz y la movilidad de Moreno y Castillo, supo golpear en los momentos justos.

El primer tiempo dejó más fricción que fútbol. Lanús golpeó primero, pero el VAR le anuló el gol a Marcelino Moreno por una posición adelantada milimétrica. A la U también le tocó sufrir: en el minuto 52 celebró un tanto de Salomoni que luego sería invalidado por fuera de lugar de Di Yorio en la jugada previa. Fue un reflejo de lo que se vivió: un ida y vuelta lleno de tensión, con decisiones arbitrales revisadas y reclamos constantes desde ambos bancos.

La apertura llegó pasada la hora de partido. Castillo, el delantero más incisivo de la noche, fabricó una jugada individual de pura potencia: encaró por el medio, se sacó de encima a Castellón y definió con clase ante el arco vacío. El gol desató la euforia en La Fortaleza, donde el público de Lanús explotó al ver al equipo otra vez a un paso de un título internacional.

En los minutos finales, el conjunto de Mauricio Pellegrino se lanzó con todo. Movedizo por las bandas y empujado por la urgencia, la U tuvo su mejor oportunidad a los 84 minutos, cuando Altamirano remató apenas desviado. Sin embargo, Lanús resistió con orden y temple. Los últimos segundos se jugaron entre empujones, amonestaciones y un clima cada vez más caliente. El pitazo final desató la celebración local: el Granate vuelve a una final continental seis años después de su última presencia destacada en torneos de Conmebol.

Atlético Mineiro será su rival. El equipo brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, aseguró su cupo tras vencer 3-1 a Independiente del Valle en Belo Horizonte, con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk. El Galo, que había igualado 1-1 en Ecuador, impuso su jerarquía y llega a la final con la ilusión de volver a consagrarse a nivel internacional, tras más de una década sin títulos continentales.

La gran final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, luego de que la sede original, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, fuera descartada por no superar las inspecciones técnicas. El escenario nuevo será el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay, como en la edición anterior.

Lanús buscará su segunda corona en el torneo, tras la obtenida en 2013, y confirmar el buen momento de un proyecto que supo reinventarse con jugadores jóvenes y un estilo competitivo. Atlético Mineiro, por su parte, llega con un plantel experimentado, encabezado por figuras de jerarquía como Hulk, Bernard y Arana, decidido a volver a gritar campeón después de haber perdido la final de la Libertadores en 2024.

El camino de ambos equipos tuvo matices diferentes. Lanús eliminó a Universidad Católica, Emelec y luego a la U de Chile en una campaña que fue de menos a más, mientras que el conjunto brasileño se repuso a un inicio irregular y terminó imponiéndose con autoridad en las fases decisivas.

