“Le gané los duelos”: la frase de Mojica sobre Lamine Yamal tras perder 3-0 contra Barcelona

El lateral de Mallorca y de la selección de Colombia habló de cómo fue marcar al español en el partido que jugaron este sábado.

Fernando Camilo Garzón
07 de febrero de 2026 - 08:13 p. m.
Lamine Yamal disputa un balón con Johan Mojica.
Foto: AFP - JOSEP LAGO
Johan Mojica lanzó una frase polémica apenas terminó el partido en el que RCD Mallorca cayó 3-0 frente a Barcelona. En zona mixta, el lateral colombiano soltó una sentencia que incendió las redes: “En ningún momento me desbordó, gané los duelos. Ya cuando tira hacia adentro es un trabajo de equipo”, en referencia directa a su duelo con Lamine Yamal.

El comentario, lejos de pasar desapercibido, generó debate. El registro del partido muestra un pulso más complejo que el resultado. Mojica estuvo constantemente expuesto por la insistencia del Barcelona por ese costado.

De hecho, en una jugada, protagonizó una acción polémica en la que derribó en el área al jugador de Barcelona.

Yamal, por su parte, no encontró desborde limpio repetido por fuera, pero sí logró perfilarse hacia adentro: al 45+3’ avisó con un remate muy cercano al palo y al 57’ participó con una asistencia clara a Fermín López, antes de que al 61’ firmara el 2-0 con un zurdazo desde fuera del área tras un córner.

Ahí es donde la frase de Mojica toma matices. El colombiano parece referirse estrictamente al duelo abierto en banda, al sprint, al intento de superarlo por velocidad. En ese libreto, Yamal cambió el guion: recibió faltas en campo contrario (70’), probó desde media distancia (58’) y encontró espacios por dentro, lejos de la raya, donde el control ya no dependía solo del lateral sino del bloque defensivo. Su influencia creció por asociación y lectura del juego más que por desborde clásico.

El 3-0 final, con goles de Robert Lewandowski (29’), Lamine Yamal (61’) y Marc Bernal (83’), terminó por inclinar la percepción pública hacia la actuación del joven extremo.

Pero la declaración de Mojica puso la lupa en un detalle táctico: no siempre el extremo gana cuando supera en la estadística visible; a veces lo hace cuando obliga al rival a defender distinto. Y en esa frontera fina entre el uno contra uno y el trabajo colectivo, nació la frase que hoy tiene discutiendo a media red.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Lamine Yamal

Johan Mojica

Mojica

FC Barcelona

Barcelona

Lamine Mojica

 

Edgar Trujillo(22146)Hace 1 hora
Personalmente no creo que le haya ganado ningun duelo a Yamal. Ademas Mojica estuvo muy erratico. Quizas haya visto otro partido. Si le hubiera ganado todos los duelos, no le hubiera permitido anotar el golazo que hizo Yamal.
