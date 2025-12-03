Néiser Villarreal fue presentado en Brasil y le hicieron incómoda pregunta sobre Millonarios

Néiser Villarreal, en su presentación con Cruzeiro. Foto: Cruzeiro, vía X

Néiser Villarreal fue presentado como el primer refuerzo de Cruzeiro para 2026, tras un negocio que lo vincula hasta 2030 y que incluye una cláusula de salida superior a los 300 millones de reales.

El delantero colombiano, uno de los nombres más llamativos del último Mundial Sub-20, aseguró que llega motivado por el proyecto deportivo del club. “Vengo a trabajar, aprender mucho y ayudar al equipo”, dijo en su presentación, antes de definirse como “un jugador que le gusta jugar mucho en ataque y que se desenvuelve muy bien en la parte de adelante”.

O atacante Néiser Villarreal foi oficialmente apresentado nesta terça, na Toca da Raposa II, pelo presidente Pedro Lourenço e vice-presidente Pedro Junio! 🦊💙



Confira a coletiva completa na TV Cruzeiro! 📺 https://t.co/XDtcj4r5aU



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/S8YrVYmAPe — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 2, 2025

La rueda de prensa avanzó entre elogios a Leonardo Jardim —“es un técnico muy bueno… creo que soy un jugador que le puede aportar lo que quiere al equipo”—, el consejo de Víctor Hugo Aristizábal —“me dijo que era un equipo con una gran hinchada”— y su admiración por Neymar.

“Ney es un jugador que me inspiró mucho desde pequeño, le tengo mucho cariño y respeto. Siempre quise jugar al lado de él”, comentó. Vale recordar que Néiser se hace llamar Neyser como un homenaje a su ídolo.

También explicó por qué eligió Cruzeiro en lugar del Atlético de Madrid: “Lo que me llamó la atención fue el proyecto que me presentaron. Disfruté mucho analizándolo. Por eso vine”.

¿Qué pasó con Millonarios? Néiser respondió

Sin embargo, el momento incómodo llegó cuando le preguntaron por su salida de Millonarios, club con el que terminó desvinculado tras no regresar del Mundial Sub-20 ni atender los llamados de la institución.

Villarreal evitó profundizar y repitió, casi con la misma frase, que no tenía explicación. “La verdad es algo que no sé cómo explicarlo, ahora es parte del pasado”, dijo primero.

Luego insistió: “Creo que eso ya es cosa del pasado. El foco está en Cruzeiro y en dar lo mejor de nosotros”. Sin inscripción hasta 2026, podrá entrenar mientras espera su debut, con la expectativa del equipo brasileño puesta en su proyección y en una posible futura reventa.

