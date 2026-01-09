Linda Caicedo brilla en Real Madrid y es elegida como la mejor jugadora de diciembre

Linda Caicedo, jugadora de Real Madrid y de la selección de Colombia. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

Linda Caicedo cerró el 2025 de la mejor manera. Tras alcanzar los 100 partidos disputados con el Real Madrid, la delantera recibió el reconocimiento a Mejor Jugadora del Mes de diciembre.

La colombiana fue elegida por los propios hinchas madridistas, quienes pudieron votar por la mejor jugadora del mes. Entre las nominadas estaban Alba Redondo, Sara Däbritz, Angeldahl, Athenea del Castillo y la propia Caicedo, quien se llevó el premio otorgado por el patrocinador Mahou.

Durante el último mes del año, Caicedo fue clave para el Real Madrid y aportó con tres goles y una asistencia. Su primer tanto llegó contra Wolfsburg, por la UEFA Women’s Champions League. Tras recibir un buen pase filtrado, la colombiana corrió al espacio, controló el balón y condujo hasta superar a la arquera y definió para darle la victoria 2-0 al conjunto merengue.

Luego, en el partido contra Espanyol, por los octavos de final de la Copa de la Reina, Caicedo volvió a ser determinante, marcando dos goles y dando una asistencia en la goleada 4-0 del equipo madrileño.

Linda Caicedo ve el 2026 con ilusión

Luego de recibir el galardón, Caicedo fue optimista con el nuevo año que se avecina con Real Madrid. “Estamos esperando el nuevo año con mucha ilusión y entusiasmo. Tenemos un nuevo reto este fin de semana y queremos empezar con el pie derecho”, dijo la delantera.

Además, se refirió sobre la ocasión de poder llegar a una final con el club merengue. “Tenemos la oportunidad de disputar esa semifinal (Supercopa de España) y llegar a una final. Queremos comenzar el año así. Tenemos que trabajar duro para poder lograr ese objetivo”, mencionó la colombiana.

Por último, la colombiana se mostró enfática sobre el partido del próximo sábado contra Sevilla. “Tenemos muchas ganas. Estas sesiones de entrenamiento han sido bastante exigentes, así que esperamos con ilusión el fin de semana junto a nuestra afición, para defender nuestra casa y empezar 2026 con tres puntos”, exclamó.

Los números de Linda Caicedo con Real Madrid esta temporada

Linda Caicedo sigue demostrando un gran nivel en la actual temporada con Real Madrid. Tanto en la Copa de la Reina, como en la Liga de España y la UEFA Women’s Champions League, la delantera colombiana ha disputado 19 partidos hasta el momento, en los que registra seis goles y siete asistencias.

