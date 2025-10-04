Mundial de Paratletismo: así va el medallero, Colombia hace historia y es quinta

José Gregorio Lemos hace historía en los Paralímpicos. Foto: Archivo Particular

En una jornada histórica para el paratletismo colombiano, Levin Moreno Denis y José Gregorio Lemos Rivas lograron el 1-2 en la final de la impulsión de bala F38 del Mundial de Paratletismo que se disputa en Nueva Delhi.

Moreno conquistó la medalla de oro con una marca de 20.38 metros, mientras que Lemos obtuvo la plata con 19.70. El podio lo completó el británico Michael Jenkins (18.84), en una competencia con participación de atletas de Australia, Ucrania, República Checa y Bélgica.

🥇🇨🇴 Oro histórico para Colombia en el Mundial de Para Atletismo New Delhi 2025



Levin Moreno se coronó campeón en la final de bala F38 con récord mundial de 20.38 m 🔥#SomosImPARAbles #ImPARAblesEnNewDelhi pic.twitter.com/nT54MiPIIl — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) October 4, 2025

El antioqueño Moreno, especialista en pruebas de campo, no solo se impuso en la final, sino que rompió el récord mundial que minutos antes había establecido su compatriota Lemos en el primer intento.

Luego, con su segundo lanzamiento, Moreno volvió a superar la marca, asegurando el título y confirmando el dominio colombiano en la categoría. Fue un cierre de torneo extraordinario para ambos atletas, que demostraron el nivel de Colombia en las pruebas de fuerza.

Así quedó el medallero tras el penúltimo día de competencia

Con estas actuaciones, Colombia sumó su sexta medalla de oro y se mantiene entre las cinco mejores delegaciones del certamen. En el medallero general, el país aparece quinto, con 6 oros, 9 platas y 3 bronces (18 preseas en total), mientras que Brasil continúa liderando la tabla con 12 oros, seguido por China, Polonia e Irán.

En las finales del último día competirán Erica Castaño (disco F55), Mauricio Valencia y Diego Meneses (bala F34), además de Karen Palomeque (400 metros T38).

Conteo de medallas de Colombia:

Oro: Mayerli Buitrago (bala F41), Angie Mejía (100 m T38), José Gregorio Lemos (jabalina F38), Karen Palomeque (200 m T38), Andrés Mosquera (disco F44), Levin Moreno (bala F38).

Plata: Karen Palomeque (100 m T38), Tomás Soto (jabalina F64), Angie Mejía (salto largo T38 y 200 m T38), Luis Fernando Lucumí (jabalina F38), José Albeiro Ramírez (400 m T38), Juan Sebastián Gómez (salto largo T38), Diego Meneses (jabalina F34), José Gregorio Lemos (bala F38).

Bronce: Karen Palomeque (salto largo T38), Mauricio Valencia (jabalina F34), Yeferson Suárez (400 m T38).

