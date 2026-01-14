Lionel Messi rechazó una oferta de 1.400 millones de euros, este era el equipo que lo quería

Lionel Messi en el American Business Forum del Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

La plata no ha movido las decisiones en la carrera de Lionel Messi. Así lo ha demostrado la más reciente decisión del astro argentino, quien cada vez está más cerca de su retiro y su última participación en una Copa Mundial de la FIFA, habiendo sido campeón en Catar 2022.

Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad, un equipo de Arabia Saudita, reveló hace poco la astronómica oferta que le hizo a Messi en 2023. Todo esto justo después de que el aún vigente campeón del mundo había terminado su vínculo contractual con el Paris Saint-Germain.

La propuesta, sin precedentes en la historia del fútbol, ascendía hasta los 1.400 millones EUR, el mismo valor comercial del Manchester City. “Le ofrecí un contrato donde pudo haber ganado la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.

Oferta de Arabia Saudita para Messi

De haber aceptado los 1.400 millones EUR, Messi se habría convertido en el deportista mejor pagado de todos los tiempos. No obstante, la respuesta del crack sudamericano fue tajante. “Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia“, comentó Anmar Al Haili.

Según el presidente del Al-Ittihad de Arabia Saudita, escuadra donde hoy milita el ex Real Madrid, Karim Benzema, Messi alcanzó a plantearle la propuesta a sus allegados. No obstante, finalmente el proyecto no prosperó. Aun así: “puede venir cuando quiera”, dijo.

De haberse concretado este traspaso, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo abrían vuelto a competir en la misma liga. Así como lo hicieron durante sus mejores años; uno defendiendo la camiseta blaugrana del FC Barcelona y otro el manto blanco del Real Madrid.

¿Desde cuándo juega Messi en Miami?

El 7 de junio de 2023, el campeón del mundo con Argentina anunció en una entrevista con Mundo Deportivo que firmaría un contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Este equipo fue fundado el 18 de julio de 2020 por David Beckham.

Parte de la decisión de irse a la costa de la Florida, en suelo estadounidense, fue la tranquilidad de vivir lejos de la alta competencia europea. Además, el acuerdo con el club le permitía una serie de beneficios económicos sobre los ingresos del club y su valor comercial.

Todo parece indicar que luego de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi colgará los guayos y cerrará la carrera más exitosa en la historia del fútbol. Sin embargo, no hay que descartar que se quede uno o dos años más jugando a la pelota.

