Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Un grande presiona por Jhon Arias, que habría aceptado irse de la Premier de Inglaterra

Palmeiras quiere traer de nuevo a Brasil al volante colombiano, quien ya empezó a subir el nivel en Wolves.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de enero de 2026 - 06:04 p. m.
Jhon Arias, con la camiseta de la selección de Colombia.
Jhon Arias, con la camiseta de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Andre Borges
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El interés de Palmeiras por Jhon Arias empieza a tomar forma con matices nuevos. El extremo de la selección de Colombia, hoy en Wolverhampton Wanderers, atraviesa un presente complejo en la Premier League, donde su rendimiento ha estado lejos de las expectativas iniciales y el equipo ocupa el último lugar de la tabla.

Ese escenario, sumado a una adaptación que no ha sido sencilla desde su llegada a Inglaterra —incluso aceptando un recorte salarial—, habría llevado al colombiano a replantearse el rumbo. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Arias busca recuperar continuidad y nivel competitivo, un objetivo que hoy parece más cercano en Brasil, liga en la que brilló y se consolidó como figura con Fluminense.

Vínculos relacionados

Junior vs. Santa Fe: alineaciones probables, hora y dónde ver en vivo la Superliga 2025
La selección de Colombia ya sabe todo su calendario: Federación reveló las fechas claves
“Estamos bien, estamos vivos”: Fredy Guarín relató cómo robaron su casa en Rionegro

Durante semanas circularon versiones desde Brasil sobre un seguimiento constante a su situación, siempre desmentidas por el propio futbolista. Sin embargo, la novedad es que por primera vez se habla de una disposición real a volver.

Según informó UOL, las conversaciones entre Palmeiras y los representantes del jugador han sido positivas y el extremo vería con buenos ojos regresar al fútbol brasileño, atraído por el proyecto deportivo y la infraestructura del club paulista.

El principal obstáculo está en lo económico. Wolves no estaría dispuesto a negociar por debajo de los 20 millones de euros, cifra superior a los 17 millones que invirtió para ficharlo. A eso se suma una cláusula de variables que aún debe acordarse con Fluminense, cercana a los cinco millones de euros, otro punto que complica la operación.

Con ese panorama, la pregunta sigue abierta. Palmeiras presiona, Arias evalúa y el mercado avanza. La posibilidad de un regreso, antes lejana, hoy aparece sobre la mesa como una opción concreta, aunque todavía condicionada por cifras altas y negociaciones cruzadas que definirán si el movimiento se concreta o queda en intento.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Jhon Arias

Jhon Arias Selección Colombia

Selección Colombia

Colombia Jhon Arias

Jhon Arias Palmeiras

Jhon Arias Wolves

Wolves

Wolverhampton

Premier League

Liga de Inglaterra

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.