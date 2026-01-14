Un grande presiona por Jhon Arias, que habría aceptado irse de la Premier de Inglaterra

Jhon Arias, con la camiseta de la selección de Colombia. Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El interés de Palmeiras por Jhon Arias empieza a tomar forma con matices nuevos. El extremo de la selección de Colombia, hoy en Wolverhampton Wanderers, atraviesa un presente complejo en la Premier League, donde su rendimiento ha estado lejos de las expectativas iniciales y el equipo ocupa el último lugar de la tabla.

Ese escenario, sumado a una adaptación que no ha sido sencilla desde su llegada a Inglaterra —incluso aceptando un recorte salarial—, habría llevado al colombiano a replantearse el rumbo. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Arias busca recuperar continuidad y nivel competitivo, un objetivo que hoy parece más cercano en Brasil, liga en la que brilló y se consolidó como figura con Fluminense.

Durante semanas circularon versiones desde Brasil sobre un seguimiento constante a su situación, siempre desmentidas por el propio futbolista. Sin embargo, la novedad es que por primera vez se habla de una disposición real a volver.

Según informó UOL, las conversaciones entre Palmeiras y los representantes del jugador han sido positivas y el extremo vería con buenos ojos regresar al fútbol brasileño, atraído por el proyecto deportivo y la infraestructura del club paulista.

El principal obstáculo está en lo económico. Wolves no estaría dispuesto a negociar por debajo de los 20 millones de euros, cifra superior a los 17 millones que invirtió para ficharlo. A eso se suma una cláusula de variables que aún debe acordarse con Fluminense, cercana a los cinco millones de euros, otro punto que complica la operación.

Con ese panorama, la pregunta sigue abierta. Palmeiras presiona, Arias evalúa y el mercado avanza. La posibilidad de un regreso, antes lejana, hoy aparece sobre la mesa como una opción concreta, aunque todavía condicionada por cifras altas y negociaciones cruzadas que definirán si el movimiento se concreta o queda en intento.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador