Liverpool, en crisis: perdió 3-0 en Anfield y se alejó del líder Arsenal en la Premier League

Liverpool, vigente campeón de la Premier League, atraviesa su momento más crítico de la temporada. Este sábado sufrió su sexta derrota en apenas doce jornadas, al caer 3-0 en Anfield contra Nottingham Forest, mientras que el Chelsea escaló al segundo puesto tras imponerse 2-0 en su visita al Burnley y Manchester City cayó al tercer lugar tras perder en su visita a Newcastle por 2-1.

Los Reds, que han perdido seis de sus últimos siete partidos, descendieron al undécimo lugar de la tabla, a ocho puntos del líder Arsenal, que este domingo disputará el derbi del norte de Londres ante Tottenham (7.º).

“Todos estamos decepcionados, como deberíamos. Perder en casa contra el Nottingham Forest es, en mi opinión, muy malo”, reconoció el capitán Virgil van Dijk tras el encuentro.

Colapso en Anfield

El brasileño Murillo (33’) abrió el marcador para el Forest al aprovechar un saque de esquina. Pocos segundos después, su compatriota Igor Jesús celebró lo que parecía el segundo tanto, pero la jugada fue anulada por una mano previa.

La segunda mitad comenzó de la peor manera para Liverpool: el italiano Nicolo Savona (46’) silenció Anfield al batir a Alisson Becker, quien regresaba a la titularidad tras recuperarse de una lesión sufrida a finales de septiembre.

También reaparecía tras lesión Alexander Isak, aunque el sueco fue sustituido en la segunda parte por Federico Chiesa (68’). El técnico neerlandés Arne Slot, en su partido número 50 al frente del Liverpool en la Premier, intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero sin éxito.

El Forest sentenció al 78’, con una gran acción individual de Morgan Gibbs-White, que selló una victoria histórica para el equipo de Sean Dyche.

Liverpool, que la temporada pasada solo perdió cuatro partidos en su camino hacia el título, intentará levantar cabeza este miércoles, cuando reciba al PSV Eindhoven por la quinta jornada de la Champions League.

Con este resultado, Nottingham Forest suma su tercera victoria del torneo, la segunda consecutiva, y sale de la zona de descenso.

Chelsea aprovecha y se acerca a Arsenal

Las sensaciones del Chelsea son todo lo contrario. Los Blues sumaron su quinta victoria en las últimas seis jornadas, con goles de Pedro Neto (37’) y Enzo Fernández (88’), para colocarse con 23 puntos, a solo tres del Arsenal.

Ante un Burnley ordenado, pero ineficaz, Chelsea golpeó primero con un centro desde la izquierda de Jamie Gittens, que Neto transformó en gol con un cabezazo en plancha al segundo palo.

En la segunda parte, Neto rozó el doblete con un derechazo que se estrelló en el poste (62’). Ya en el tramo final (88’), Enzo Fernández sentenció el 2-0 tras una gran jugada colectiva iniciada por el portero Robert Sánchez y culminada con asistencia de Marc Guiu.

Con autoridad y regularidad, Chelsea se consolida como uno de los equipos más en forma del campeonato y se mete de lleno en la lucha por el liderato.

Manchester City cayó

En otro duelo de este sábado, Manchester City cayó 2-1 en su visita al Newcastle United y descendió al tercer puesto de la Premier League, con 22 puntos.

El conjunto local abrió el marcador al minuto 64 con un gol de Harvey Barnes, pero apenas cuatro minutos después Rúben Dias igualó para los dirigidos por Pep Guardiola.

Sin embargo, el propio Barnes volvió a aparecer al 70’ para firmar su doblete y sellar la victoria del Newcastle, que asciende al puesto 14 con 15 unidades.

