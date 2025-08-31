Liverpool venció a Arsenal con lo justo y es líder de la Premier League

El volante húngaro Dominik Szoboszlai (izq.) anotó el gol de la victoria. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

No están del todo finos todavía el Liverpool y el Arsenal, más intensos que precisos, más insistentes que lúcidos, aplacados entre sí en el desafío total de Anfield hasta el golazo de falta directa de Dominik Szoboszlai, que premió la segunda parte del vigente campeón y derribó el espíritu de resistencia de su oponente.

Minuto 82. Más allá de 20 metros. Una falta centrada. El volante húngaro, este domingo lateral derecho, agarró el balón, se quedó solo para el lanzamiento, tomó carrera y golpeó de forma espléndida. Tuvo potencia, efecto, colocación y se alojó junto al poste. Golazo.

Fue inatajable para David Raya, que suspiraba impotente cuando pensaba en el gol encajado. Para entonces, el Liverpool era mejor que el Arsenal. Lo fue toda la segunda parte, aunque sin apenas ocasiones. Los dirigidos por Arne Slot volvieron a conseguir un triunfo en los minutos finales.

No están a pleno rendimiento aún ni Liverpool —líder del campeonato inglés con puntaje perfecto— ni Arsenal. Nadie discute su condición de favoritos al título, pero aún les queda tiempo y trabajo para ajustarse del todo. Hay nuevas piezas en sus estructuras aún en adaptación.

En el vigente campeón, el fichaje más alto económicamente del verano, Florian Wirtz, por 125 millones de euros desde el Bayer Leverkusen, se mueve bajo la duda permanente. Sus apariciones son circunstanciales, como si el juego no fuera con él. Salió lesionado en el complemento.

Más temprano en la jornada dominical, el Manchester City volvió a sufrir un nuevo golpe contra Brighton. A pesar de ponerse en ventaja gracias a un gol de Erling Haaland antes del descanso, las gaviotas dieron vuelta a la historia con anotaciones de James Milner y Brajan Gruda.

También logró su primera victoria de la temporada el West Ham, que se impuso con contundencia al Nottingham Forest (3-0) en condición de visitante y salió del fondo de la tabla. Jarrod Bowen, Lucas Paquetá —de penalti— y Callum Wilson maracaron en la goleada del cuadro londinense.

