Deportes
Selección Colombia

Así sería la nueva camiseta de la selección de Colombia

Según el portal que filtró las imágenes, el nuevo diseño tendría un guiño a Gabriel García Márquez y a sus mariposas amarillas.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025 - 05:07 p. m.
Imágenes de la que sería la nueva camiseta de Colombia según la filtración de Footy Headlines.
Imágenes de la que sería la nueva camiseta de Colombia según la filtración de Footy Headlines.
Foto: Footy Headlines
La selección Colombia tendría ya definida la indumentaria con la que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este domingo, el portal especializado Footy Headlines reveló imágenes de la que sería la nueva camiseta de la tricolor, que se estrenaría oficialmente el próximo año.

La tricolor se juega en estos días su clasificación directa a la cita orbital. El próximo jueves, en Barranquilla, recibirá a Bolivia (6:30 p.m.) y después visitará a Venezuela en Maturín el martes 9 de septiembre. Con ganar cualquiera de esos dos duelos, el equipo de Néstor Lorenzo asegurará el boleto a la Copa del Mundo.

Como es habitual en cada edición del certamen, las marcas deportivas aprovechan el máximo escenario del fútbol de selecciones para lanzar nuevas colecciones. Colombia no es la excepción, y ya circulan las primeras imágenes de la prenda que vestirá a la selección en el camino mundialista.

El portal Footy Headlines, reconocido por sus filtraciones de indumentaria futbolera, publicó este domingo fotografías de la camiseta que usaría la selección a partir del año entrante. Según la publicación, será puesta a la venta en noviembre próximo.

El diseño mantiene el tradicional tono amarillo, pero incorpora un detalle particular: mariposas estampadas en homenaje a Gabriel García Márquez. Además, la prenda cuenta con vivos azules en el cuello y los puños, mientras que el rojo se reserva para las tres líneas características de la marca proveedora.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

