Lluvia de goles en Anfield: Liverpool logró triunfo agónico contra el Atlético

Virgil van Dijk, el héroe del triunfo de Liverpool. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Liverpool se quedó con un triunfo agónico en la primera jornada de la Champions League al derrotar 3-2 al Atlético de Madrid en Anfield.

Los ‘Reds’ parecían encaminados a una noche tranquila con un arranque demoledor, pero el doblete de Marcos Llorente devolvió la emoción y obligó a esperar hasta el tiempo de adición para resolver el encuentro.

Resumen, en video: así fue el Liverpool vs. Atlético de Madrid

El inicio fue todo para el equipo inglés, que abrió el marcador al minuto 3 con un tiro libre de Salah que desvió Robertson para el 1-0. Pocos minutos después, el propio Salah amplió la ventaja con una pared con Gravenberch que lo dejó mano a mano ante Oblak.

Atlético tardó en reaccionar, pero en el cierre de la primera parte apareció su héroe: Marcos Llorente, quien definió cruzado tras asistencia de Raspadori para el 2-1 antes del descanso.

La segunda mitad mantuvo el ritmo intenso y, cuando Liverpool parecía cerca del tercero, Llorente volvió a marcar con una volea desde la frontal que rozó en Mac Allister y venció a Alisson para el 2-2. El gol silenció Anfield y llenó de esperanza a los colchoneros, que resistían el asedio inglés con Oblak como figura y una defensa que despejaba cada envío aéreo.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el golpe final. En el minuto 90+2, Szoboszlai ejecutó un córner preciso que Van Dijk cabeceó con autoridad para el 3-2.

La celebración en Anfield fue total, mientras en el banco visitante Simeone perdió la compostura y terminó expulsado en el tiempo añadido.

Atlético tuvo el empate en la última jugada con un cabezazo de Sorloth que atrapó Alisson sin problemas, mientras que Ekitike desperdició el cuarto para Liverpool.

Con este resultado, los de Arne Slot suman sus primeros tres puntos, mientras que el equipo de Simeone deberá reaccionar en la siguiente jornada.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador