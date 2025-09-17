No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Luis Díaz, titular en la Champions: así fue el triunfo de Bayern contra Chelsea

El guajiro fue titular en el triunfo del gigante alemán, que empezó con contundente triunfo su camino en la Liga de Campeones.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
17 de septiembre de 2025 - 09:14 p. m.
Luis Díaz, en el partido contra Chelsea en la Champions.
Luis Díaz, en el partido contra Chelsea en la Champions.
Foto: EFE - ANNA SZILAGYI
Bayern Múnich inició la fase de grupos de la Champions League con una sólida victoria 3-1 contra Chelsea en el Allianz Arena.

El equipo de Vincent Kompany mostró jerarquía desde el arranque, con Luis Díaz como titular en el extremo izquierdo, y Harry Kane como la gran figura al firmar un doblete.

Así fue el partido de Bayern y Chelsea, en resumen: video

El encuentro comenzó con dominio claro del conjunto bávaro, que abrió el marcador al minuto 19 gracias a un autogol de Trevoh Chalobah tras un centro desde la derecha de Michael Olise. Minutos después, Kane aumentó la ventaja desde el punto penal con un remate cruzado imposible para Robert Sánchez. Chelsea reaccionó rápido y descontó a través de Cole Palmer, quien definió de zurda tras asistencia de Gusto para el 2-1 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Bayern mantuvo la intensidad y encontró el tercero al minuto 63, nuevamente por intermedio de Kane, quien aprovechó un error en salida del rival para sentenciar el compromiso. Con el 3-1, el equipo alemán manejó los tiempos y neutralizó los intentos de reacción de los londinenses, que tuvieron incluso un gol anulado por fuera de lugar de Palmer en la recta final.

Buen partido de Lucho Díaz

Luis Díaz, que debutaba en Champions con el Bayern, tuvo un partido correcto. Si bien no pudo desequilibrar como en la Bundesliga, participó en la gestación de jugadas ofensivas y puso un centro preciso para que Kane avisara de cabeza en los primeros minutos.

El duelo con Reece James, de hecho, fue uno de los más interesantes del encuentro.

Chelsea no bajó los brazos e intentó empatar en varias oportunidades, pero se encontró con una defensa bien parada y con Manuel Neuer seguro bajo los tres palos. La entrada de Alejandro Garnacho buscó darle más peso ofensivo a los dirigidos por Enzo Maresca, aunque no fue suficiente para romper la resistencia local.

Con este triunfo, Bayern Múnich comienza la competencia sumando tres puntos clave en casa y mostrando un ataque en gran forma.

Los de Múnich se suben a la punta de la clasificación y ahora se preparan para su segundo compromiso, mientras que Chelsea, vigente campeón del mundo, tendrá que mejorar si quiere evitar complicaciones.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

