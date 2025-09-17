No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así va el medallero del Mundial de Patinaje 2025: Colombia sigue en la punta

La selección nacional sigue dominando la tabla de medallas en el torneo, que ya empezó sus pruebas de ruta.

Fernando Camilo Garzón
17 de septiembre de 2025 - 08:04 p. m.
Kollin Castro (izq.) celebra junto a Geiny Pájaro.
Kollin Castro (izq.) celebra junto a Geiny Pájaro.
Foto: World Skate, vía IG
Colombia arrancó con fuerza las competencias de ruta en el Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China, este miércoles 17 de septiembre.

Geiny Pájaro se llevó la medalla de oro en los 100 metros carriles de la categoría mayores femenina con un registro de 10.612, mientras que su compatriota Kollin Castro se quedó con el bronce (10.841). Entre ambas se ubicó la francesa Haila Brunet Álvarez, que marcó 10.780.

En juveniles, Dairy Londoño terminó séptima con un tiempo de 11.152 en la rama femenina, donde triunfó la italiana Sofía Chiumiento (10.771). En la rama masculina de mayores, Alejandro Tabares finalizó quinto con 9.992, en una prueba dominada por el español Jhoan Guzmán (9.702).

En juveniles masculinos, Jairo Efrén se ubicó séptimo con 10.284, mientras que el italiano Cristian Scassellati se llevó el oro con 10.042.

Colombia domina el medallero general

Con estos resultados, Colombia mantiene su hegemonía en el medallero general, liderando con 29 preseas: 11 oros, 11 platas y 7 bronces.

Italia ocupa la segunda posición con 13 medallas (6 oros, 4 platas y 3 bronces) y Corea del Sur se ubica tercera con 4 (2 oros y 2 platas).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

