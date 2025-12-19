“Lo está haciendo extraordinario”: ex Bayern Múnich elogió la temporada de Luis Díaz

Luis Díaz celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Club Brujas el 22 de octubre de 2025. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Claudio Pizarro, exjugador del Bayern Múnich, habló sobre Luis Díaz y su fantástica temporada con el club alemán. El exfutbolista de la selección peruana también aprovechó el momento frente a los micrófonos para aconsejar al colombiano.

“Lo está haciendo extraordinario, pero hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos, y es que a veces abusamos de tener el balón. Me ha pasado a mí y es algo que al alemán y en general los equipos, les molesta mucho”, dijo Pizarro.

El quinto goleador histórico de Perú también dijo que ese tipo de situaciones hay que trabajarlas un poco más para evitar las molestias de los entrenadores y la dirigencia. Una voz autorizada del Bayern Múnich, gracias a su larga y exitosa trayectoria allí.

¿Qué ganó Claudio Pizarro en el Bayern Múnich?

A nivel local, durante su primera etapa en el equipo teutón (2002-2007) logró tres Bundesliga, tres Copas de Alemania y dos Copas de la Liga. El delantero inca volvió en 2012 y permaneció hasta 2015, ganando otras tres Bundesliga, dos Copas de Alemania y una Supercopa de Alemania.

Ya en el ámbito internacional, Pizarro conquistó la Copa Intercontinental 2001, la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes 2013. En total fueron 18 vueltas olímpicas las que dio Pizarro con el conjunto Bávaro.

“Estas vacaciones van a ser importantes, tratar de mantener bien físicamente y sano, cuidar su cuerpo y terminar el año de la mejor manera y hacer un extraordinario mundial con Colombia”, concluyó el artillero peruano.

