Los equipos colombianos que recibirán dinero si Jhon Arias vuelve a Brasil

Jhon Arias se acerca al Brasileirão. Según Globo Esporte, el volante de la selección de Colombia recibió una oferta de Palmeiras para volver a Sudamérica. La propuesta es de EUR 25 millones que serían pagados a Wolverhampton Wanderers, club que marcha último de la Premier League.

El posible traspaso no solo ha hecho eco en el país de la samba y en el del té, pues en Colombia también resuena con fuerza el regreso de Arias a territorio brasileño. Especialmente en aquellos clubes que se beneficiarían de la venta del jugador, pues les correspondría un porcentaje de esos casi USD 30 millones.

Casi COP 2.000 millones en juego

De acuerdo con Marcelo Bee Sellares, abogado deportivo, cuatro escuadras del fútbol profesional colombiano recibirían dinero por la venta de Jhon Arias de Wolverhampton a Palmeiras, en caso de concretarse. Dos muy grandes en Colombia.

Estos serían Llaneros, Patriotas, Independiente Santa Fe y América de Cali. A pesar de que en estos dos últimos fue donde Arias despuntó y llamó la atención del exterior, estos conjuntos no serían los que más dinero recibirían.

Este sería Patriotas, pues al cuadro boyacense le corresponden derecho de formación por lo que estaría a la espera de recibir EUR 270.000 (más de COP 1.000 millones), mientras que los otros tres equipos les tocaría EUR 70.000 (COP 300 millones).

Fluminense y su plan de frustar a Palmeiras

Sin embargo, la transferencia del jugador de la saelección de Colombia aún no es un hecho y Fluminense podría cambiar el panorama completamente. El club carioca, en caso de entrar en la puja por Arias, tendría una opcion prerefente.

Esto significa que, en caso de ofrecerle a los Wolves de Inglaterra la misma suma que ya prometió Palmeiras, podría recuperar al futbolista colombiano. Allí fue donde Jhon Arias vio sus mejores años, antes de emigar a Europa.

Con la escuadra de Río de Janeiro ganó la Copa Libertadores 2023 y llegó hasta las semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. En ese torneo llamó la atención de fútbol del viejo continente, aunque este mismo este pensando en devolverlo a menos de un año de su transferencia.

