“Los jugadores son refuerzos cuando juegan”: DT de Palmeiras sobre el fichaje de Jhon Arias

Abel Ferreira se refirió por primera vez a la llegada del futbolista colombiano Jhon Arias al Palmeiras y dejó claro que, por ahora, no lo considera un refuerzo. El entrenador portugués marcó distancia entre el anuncio oficial del club y lo que, para él, significa sumar realmente en el equipo.

La operación que llevó a Arias a São Paulo fue una de las más importantes del mercado en Brasil. El Verdão acordó el pago de 25 millones de euros a Wolverhampton Wanderers por el chocoano, en una apuesta fuerte de la dirigencia por sumar jerarquía ofensiva a un plantel que es firme candidato no solo en el Brasileirão sino también en la Copa Libertadores.

Ferreira reconoció que fue un traspaso importante. “Los jugadores son refuerzos cuando juegan. Si el club lo anunció, genial, porque necesitamos más soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo para encontrarlas. Fichar jugadores de este nivel es algo que una presidenta debería hacer”.

Sin embargo, aclaró que su llegada fue más una decisión de la junta directiva. “En cuanto a Arias, es un fichaje de la presidenta. Pero quiero verlo disponible y jugando en el campo. A eso le llaman refuerzos. Hasta entonces, jugaremos con los que tenemos aquí”.

Antes de regresar a Sudamérica, Arias tuvo un breve paso por el Wolverhampton. En el club inglés disputó 25 partidos oficiales, anotó dos goles y entregó una asistencia. Su estancia en la Premier League se extendió poco más de un semestre y no logró consolidarse como titular indiscutido.

Jhon Arias, viejo conocido en Brasil

El chocoano conoce bien el fútbol brasileño. Entre 2022 y 2025 defendió durante tres temporadas y media la camiseta de Fluminense, donde alcanzó su mejor versión. Allí fue figura, ganó la Copa Libertadores y se convirtió en uno de los grandes ídolos recientes del club carioca.

En Palmeiras, Arias tendrá competencia directa si actúa en su posición habitual de extremo derecho. Allan es el titular en ese sector, mientras que el paraguayo Ramón Sosa y el creativo Mauricio también pueden ocupar la banda. Felipe Anderson es otra alternativa, aunque está fuera por lesión.

Más allá del contexto del club, Arias necesita afianzarse en su regreso a Brasil pensando en la selección de Colombia. El chocoano ha sido una pieza fija durante el proceso de Néstor Lorenzo y busca continuidad competitiva para llegar en plenitud al Mundial de 2026.

