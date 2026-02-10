¿Cómo le fue a Fredrik Fodstad, el colombiano en los Olímpicos de Invierno 2026?

Fredrik Fodstad, en Milán-Cortina. Foto: Comité Olímpico Colombiano

El colombiano Fredrik Fodstad compitió este martes 10 de febrero en el esprint clásico del esquí de fondo en el Estadio de Tesero y finalizó en la posición 83, en su segunda prueba dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

La información fue entregada por el Comité Olímpico Colombiano, que detalló el desarrollo de la carrera y los tiempos registrados por el único representante nacional en esta disciplina.

La prueba que se disputa por rondas cortas de 1.5 kilómetros en técnica clásica, comenzó con una fase clasificatoria que define a los 30 mejores tiempos para avanzar a cuartos de final. Fodstad tomó la salida con intervalos de 15 segundos frente a otros 94 esquiadores y, tras los primeros 800 metros, registró un tiempo parcial de 2:07.

Al completar el recorrido, el colombiano marcó 3:41.28, un registro que lo ubicó en la casilla 83 de la general. Según informó el Comité, la diferencia frente al mejor tiempo de la clasificatoria fue de +33.91 respecto al noruego Johannes Høsflot Klæbo, quien lideró la ronda inicial con un crono de 3:07.37.

La competencia avanzó hasta la final con seis atletas en pista. Allí, Klæbo se quedó con la medalla de oro tras marcar 3:39.74. La plata fue para el estadounidense Ben Ogden (+0.87) y el bronce para el también noruego Oskar Opstad Vike (+6.81), en una definición cerrada que confirmó el dominio europeo y norteamericano en esta modalidad.

¿Cuándo vuelve a competir Colombia en los Olímpicos de Invierno?

La participación del colombiano Fodstad en estas justas continuará el viernes 13 de febrero con la prueba de 10 kilómetros individual en estilo libre.

La salida será a las 5:45 a.m. (hora de Colombia) y, como explicó el Comité, se trata de una carrera por intervalos en la que el ganador no es necesariamente quien cruza primero la meta, sino quien registre el mejor tiempo total en el recorrido.

Así va el medallero de Milán-Cortina 2026

Noruega lidera la tabla de medallas con 6 oros, 1 plata y 4 bronces (11 en total). Le sigue Suiza con 3 oros, 1 plata y 1 bronce (5), mientras Austria es tercera con 2 oros, 3 platas y 0 bronces (5). En el cuarto lugar aparece Italia con 2 oros, 2 platas y 7 bronces (11), y cierra el top 5 Japón con 2 oros, 2 platas y 3 bronces (7).

