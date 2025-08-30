Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán, llenó de elogios a Luis Díaz

Luis Díaz sigue brillando en el Bayern: tres goles en cuatro juegos y elogios de Lothar Matthäus, leyenda bávara, quien lo ve como mejora para el fútbol alemán. Foto: Agencia EFE

Luis Díaz no solo suma goles en la Bundesliga, también colecciona elogios. Este sábado, tras marcar en la victoria del Bayern Múnich sobre el Augsburgo (3-2), el guajiro recibió un espaldarazo de uno de los grandes nombres de la historia del fútbol alemán: Lothar Matthäus.

El ex capitán de la selección campeona del mundo en Italia 1990 no escatimó en halagos para el colombiano: “Es un gran acuerdo para el Bayern Múnich. Es el jugador perfecto para el equipo. Es técnico, veloz, marca y tiene buena mentalidad. No juega solo para él, sino para el colectivo”, destacó en la transmisión del partido.

Díaz llegó en verano a Múnich como una de las apuestas fuertes del club y, en apenas cuatro encuentros oficiales, ya registra tres goles, dos de ellos en la presente edición de la Bundesliga. Su impacto inmediato ha despertado ilusión en la afición bávara.

En medio de su análisis, Matthäus fue más allá: “Estamos realmente felices no solo en el Bayern sino en la Bundesliga. Yo creo que es una mejora para todo el fútbol alemán”, sentenció el histórico mediocampista, quien también brilló con la camiseta del gigante alemán.

El ídolo germano también quiso destacar el aporte del talento latinoamericano en Europa. “No solo la Bundesliga, las mejores ligas de todo el mundo [han apostado por el talento latinoamericano]. Creo que sus jugadores tienen calidad, mentalidad y es placer tenerlos aquí en Europa porque hacen nuestro fútbol más fuerte y mejor”.

El guajiro, que ya se ganó el corazón de los hinchas del Liverpool y ahora empieza a conquistar Múnich, Los goles hablan, pero los elogios de Matthäus confirman que lo suyo va más allá de las estadísticas. Luis Díaz ya empieza a escribir su propio capítulo en la historia del gigante bávaro.

