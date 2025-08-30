Luis Díaz marcó en la victoria de Bayern Múnich sobre Augsburgo: video

Luis Díaz celebra su tercer gol con el Bayern Múnich. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Luis Díaz sigue de dulce con el gol en Alemania. El colombiano anotó este sábado en la victoria del Bayern Múnich sobre el Augsburgo (3-2), en condición de visitante, y ya suma tres tantos con la camiseta del club bávaro, dos de ellos en la presente edición de la Bundesliga.

El guajiro aprovechó una gran jugada de Konrad Laimer, la figura de la primera mitad. El lateral austriaco se proyectó por la banda derecha, desbordó y lanzó un centro rastrero que Díaz cazó dentro del área, empujando con facilidad el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja.

¡AHORA SÍ, LUCHO! Díaz se reivindicó tras su insólito fallo en el inicio del partido y anotó el 2-0 de Bayern Munich sobre Augsburgo.



Con este tanto, Díaz, quien luego de este partido viajará a Barranquilla para unirse a la selección, ha demostrado que se ha adaptado sin problemas al esquema de Vincent Kompany y se perfila como uno de los protagonistas de la temporada en el fútbol alemán.

Más temprano, el encargado de abrir el marcador había sido Serge Gnabry. El mediapunta alemán se metió entre los centrales rivales y, tras un centro preciso del delantero Harry Kane, ganó de cabeza para vencer al portero Finn Dahmen, que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.

La diferencia aumentó en el arranque del segundo tiempo, cuando Michael Olise recibió de Kane, entró al área, se quitó de encima a un defensor rival y remató cruzado. Dahmen alcanzó a golpear la pelota con su mano, pero no pudo evitar que terminara al fondo de la red.

Augsburgo le puso suspenso a la definición

Los locales no se resignaron a pesar de estar tres goles por debajo. En un ataque por el sector derecho. El mediocampista croata Kristijan Jakić recibió un centro a media altura y de volea, dentro del área y sin marca, acortó las distancias en el marcador.

Jakić volvió a ser determinante unos minutos después, cuando luego de un intento de Sascha Boey de despejar la pelota, terminó con el croata asistiendo al volante Mert Kömür, quien definió entre tres defensores del Bayern y ante la mirada del portero Manuel Neuer.

En el cierre del compromiso Díaz fue amonestado por pérdida deliberada de tiempo, pues le alejó la pelota a un rival que quería sacar de banda. En tiempo de adición hubo preocupación por Robin Fellhauer, del Augsburgo, quien sufrió un duro golpe en el rostro y tuvo que ser retirado en camilla.

A pesar del nerviosismo con el que los hinchas del gigante alemán vivieron los minutos finales, se quedaron con los tres puntos. Los dirigidos por Vincent Kompany, gracias a este resultado, son líderes de la Bundesliga con 6 puntos y siete goles a favor.

