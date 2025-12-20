Radamel Falcao García suena para un club en Argentina, y no es River Plate

"El Tigre" Falcao García durante los actos protocolarios del partido por la fecha seis de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2025-I frente a Independiente Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

Falcao García no se ha retirado del fútbol profesional. Así haya quedado esa sensación en su más reciente partido como profesional, 19 de junio de 2025, el Tigre Radamel quiere seguir vigente, así sea lejos del club de su corazón. Ahora, le surge un nuevo pretendiente, esta vez en Argentina, el país donde comenzó en primera división hace 20 años. Eso sí, esta vez no se vestiría con los colores de River Plate.

El delantero de 39 años se le ha visto recientemente muy activo en redes sociales, publicando algunas de sus sesiones individuales de entrenamiento para mantenerse en forma de cara a su próximo club. Este sería Gimnasia y Esgrima La Plata, el cual ha mostrado interés en el futbolista colombiano, incluso antes de llegar a Millonarios, en donde jugó casi un año; de agosto de 2024 a junio de 2025.

En ese entonces, Falcao puso por encima de la oferta del club argentino, su deseo de renovar su contrato con el equipo del cual es hincha. Finalmente, eso ocurrió y El Tigre terminó quedándose otro semestre con el conjunto Embajador. Sin embargo, seis meses después el panorama es muy distinto, pues el máximo goleador histórico de la selección de Colombia no parece estar en los planes del Ballet Azul.

Ahora la posibilidad de ir a Argentina, de la mano de Gimnasia y Esgrima La Plata toma fuerza gracias a un información difundida a través de X por el periodista Fer Pujol. “Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista. Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”, publicó Pujol.

¿Cómo le fue a Falcao García en Millonarios?

En 28 partidos vestido de azul, Radamel Falcao García marcó 11 goles. El último de tiro libre y al último minuto en la derrota 2-1 de su equipo frente a Independiente Santa Fe. Ese encuentro marcó su partida, hasta ahora, de Millonarios donde no ganó ningún título.

En los dos torneos que jugó estuvo muy cerca. Exactamente, a un gol frente a Deportivo Pasto en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, y otro contra Santa Fe, también por la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-I.

Habrá que esperar noticias de “El Tigre” Falcao para conocer cuál será su próximo destino en el fútbol profesional. Un viaje que el jugador samario no ha dado por terminado. Incluso, con la remota posibilidad de volver a Bogotá e intentar cumplir un sueño con su equipo del alma.

