“Luis Díaz ama el caos. Eso lo hace muy peligroso”: Vincent Kompany

Luis Díaz no descansa de los elogios. El guajiro viene de una espectacular presentación grupal e individual en la vigésima primera fecha de la Bundesliga. Dos penales provocados y tres goles fueron más que suficientes para que Bayern Múnich ganara 5-1 y recuperara el camino en la liga.

El director técnico, Vincent Kompany, no fue ajeno al impresionante performance del colombiano y previo al partido por los cuartos de final de la Copa de Alemania habló de ‘Lucho’. Específicamente se refirió a su forma de jugar y cómo ha sido de gran ayuda y aporte para los triunfos de esta temporada.

“Luis Díaz siempre juega con el corazón”

“Ya había dicho que él tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente,trata de pasar por sobre el jugador rival. Eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”.

El entrenador belga también manifestó que Luis Díaz hace la diferencia, siendo un jugador clave. Dijo que el nacido en Barrancas siempre juega con el corazón y en Bayern están muy felices de tenerlo entre los jugadores del equipo.

“Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación en la que ocurren este tipo de faltas. Lucho es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso", señaló Kompany.

“‘Lucho’ es una máquina”, Kompany

El estratega bávaro también afirmó que en los momentos más difíciles, Luis Díaz sigue mostrando la misma energía de siempre. Además, no se refirió solo a los partidos, sino también a los entrenamientos todos los días.

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego volvimos a jugar siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda. ‘Lucho’ es una máquina”, aseguró Vincent Kompany.

Los 18 goles y 11 asistencias del extremo de la selección de Colombia fundamentan muy bien las palabras del DT del gigante de Baviera. Díaz ha sido determinante en toda la temporada, ahora solo le queda seguirlo haciendo en lo que queda, en los momentos importantes y frente a los mejores.

