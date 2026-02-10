Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

Preocupación en la selección de Colombia por Yerry Mina, ¿qué le pasó?

El defensor tricolor estuvo ausente en el más reciente partido del Cagliari y su técnico explicó que padece un problema crónico.

Daniel Bello
10 de febrero de 2026 - 05:59 p. m.
Yerry Mina es uno de los habituales en la defensa de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Ronald Peña R
Yerry Mina encendió las alarmas en la selección de Colombia luego de que el técnico del Cagliari advirtiera sobre un problema que padece. Quedó en el centro de la atención tras conocerse que arrastra una molestia que en Italia manejan con precaución.

El encargado de dar la voz de alerta fue Fabio Pisacane, entrenador del equipo de la isla de Cerdeña. El estratega italiano hizo público el diagnóstico que afecta a Mina, ausente en el más reciente compromiso de Cagliari, justamente por la lesión que arrastra.

“Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”, comentó Pisacane sobre el defensor caucano de 31 años, dejando claro que se trata de una dolencia persistente que requiere seguimiento constante.

Cagliari viene de caer este lunes 2-0 ante Roma en el partido que cerró la fecha 24 de la Serie A de Italia. El conjunto sardo no pudo contar con el colombiano, ausente por la situación médica que obligó al cuerpo técnico a tomar precauciones.

Yerry ha sido uno de los habituales en el esquema de Néstor Lorenzo. Aunque la zaga titular suele estar conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, el central caucano ha estado presente a lo largo del proceso y ha sido una alternativa recurrente en varios partidos oficiales.

Hasta el momento, Cagliari no ha informado de manera oficial el alcance total de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación del defensor. Tampoco hay claridad sobre su disponibilidad para la fecha FIFA de marzo, en la que la selección de Colombia enfrentará a Croacia y Francia.

“El objetivo es priorizar siempre al hombre por encima del jugador, por encima de todo lo demás”, señaló Pisacane al referirse al proceso de recuperación de Mina. “Tenemos 14 partidos más por delante después de este. Hay otra parte del campeonato que Mina debe seguir jugando”.

Las palabras del técnico permiten interpretar que la molestia no sería grave. En ese escenario, el defensor volvería a tener minutos en la presente temporada, que concluirá en mayo, un mes antes del inicio del Mundial, siempre que la evolución sea favorable.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

