Deportes
Fútbol Mundial

¡Luis Díaz brilla en Champions! Golazo en la goleada de Bayern Múnich a Brujas

El colombiano marcó su primer gol en Champions con el Bayern y alcanzó a Falcao en el ranking histórico.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
23 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Múnich y el Club Brugge en Múnich, sur de Alemania, el 22 de octubre de 2025.
Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER
Obligado a ganar para mantenerse en el grupo de cabeza de la Champions League, Bayern Múnich cumplió con creces este miércoles en el Allianz Arena al derrotar 4-0 al Brujas, en un partido que tuvo como protagonista al colombiano Luis Díaz, autor del tercer gol.

El conjunto bávaro, que suma nueve puntos en tres fechas, mantiene puntaje perfecto y se consolida como segundo en la liguilla de 36 equipos, igualado con París SG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid, todos con rendimiento ideal.

La goleada de Bayern Múnich

Los goles del Bayern fueron obra del joven Lennart Karl (5’), quien con apenas 17 años se convirtió en el goleador más joven de la historia del club en Champions y también en el alemán más joven en anotar en el torneo; del inglés Harry Kane (14’), que ya acumula 20 tantos en 12 partidos esta temporada; del colombiano Luis Díaz (34’), que marcó su primer gol en la Champions con el Bayern; y del senegalés Nicolás Jackson (79’), quien selló la goleada con una gran definición.

El dominio del Bayern fue total de principio a fin, mostrando solidez, precisión y un nivel de intensidad que superó ampliamente a su rival. El equipo dirigido por Vincent Kompany había vencido en la fecha anterior al modesto Pafos de Chipre (1-5), pero esta vez no pudo resistir el poderío bávaro.

En el horizonte, los alemanes afrontarán un desafío mayor: el 4 de noviembre visitarán el Parque de los Príncipes para medirse ante el París Saint-Germain, en un duelo que promete medir fuerzas entre dos de los equipos más en forma del torneo.

Goleador colombiano

Para Luis Díaz, el gol de hoy representa un nuevo paso en su brillante inicio de temporada. El colombiano acumula 12 partidos, 7 goles y 4 asistencias con Bayern Múnich, y con este tanto alcanza un total de 12 anotaciones en la Champions League, sumadas entre sus etapas en Porto, Liverpool y ahora el Bayern.

De esta manera, iguala a Radamel Falcao García y queda a solo un gol del récord histórico de Jackson Martínez, máximo artillero colombiano en la historia del torneo con 13.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

